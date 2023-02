A Rivoli presentato il concorso “Donne scienziate”

Si è svolto presso la Sala Congressi del Palazzo Comunale di Rivoli l’evento dedicato alla ricorrenza dell’11 Febbraio “Giornata Internazionale delle ragazze e delle donne nella scienza”, sancita dall’O.N.U. nel 2015 per incentivare l’accesso femminile paritario nel campo delle discipline S.T.E.M. (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica).

Nell’occasione è stata presentata la seconda edizione del concorso “Donne scienziate”.

L’Assessorato alle Pari Opportunità della Città di Rivoli, nella figura dell’Assessore Alessandra Dorigo, ha sempre posto attenzione alla tematica del divario di genere in qualsiasi contesto e a qualunque età questo si presenti.

A partire dal 2021, l’Assessorato si è interessato alle attività della Società “Synesthesia” S.r.l. di Torino, particolarmente sensibile sul versante sociale che ha fondato come sua propaggine no profit l’Associazione “S.Y.X.”, che si occupa da tempo della questione “Girls Tech” – Ragazze e Tecnologia.

Nel Piano dell’Offerta Formativa 2021/2022 dedicato alle scuole cittadine, veniva così messo in palio come premio del concorso , il corso gestito da tale società “Imparo videogiocando – Soft skills e coding per la scuola primaria”.

Nell’ambito della competizione, ciascuna classe richiedente deve stilare un racconto avente come protagonista una grande studiosa realmente esistita; il più originale e meglio realizzato offre ai suoi autori la possibilità di seguire il corso.

Per l’anno scolastico 2021/2022 era stata la 3^B della scuola “Celestin Freinet” ad aggiudicarsi il Premio. Quest’anno sarà la classe 3a A della scuola ‘Salotto e fiorito’ a seguire il laboratorio “Imparo videogiocando”.

In conclusione sono state conferite pergamene di onorificenza al valore civile a due brillanti studiose rivolesi, selezionate rispettivamente presso i principali poli universitari torinesi, entrambe impegnate nella ricerca in campo scientifico: le dottoresse Elena Marini ricercatrice presso l’Ospedale Infantile Regina Margherita e Alessandra Manzin, ricercatrice presso l’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica.

(Nella foto le dottoresse Elena Marini e Alessandra Manzin con l’Assessore Alessandra Dorigo)