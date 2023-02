Meteo, domenica in Piemonte prevista neve anche in pianura

Tra domenica e lunedì arriva la neve in Piemonte. E’ quanto spiega l’Arpa, l’Agenzia regionale per la protezione ambientale. Nel corso del fine settimana, spiega l’agenzia,”avremo un deciso cambiamento. La discesa di aria fredda polare dal nord Europa interesserà le regioni alpine italiane e favorirà l’avanzata del mimino di pressione verso il Mediterraneo. Tale situazione determinerà un brusco peggioramento del tempo sulla nostra regione atteso domenica, con precipitazioni diffuse a carattere nevoso anche in pianura”.

“Piemonte e Liguria – spiega Edoardo Ferrara, meteorologo di 3bmeteo – rimangono le regioni che, ad oggi, hanno maggiori chances di assistere a una nevicata importante. Attenzione però, manca ancora qualche giorno e l’incertezza appena espressa deve indurre alla cautela: si tratta di una previsione non ancora definitiva, ma che potrebbe subire ulteriori modifiche nei prossimi aggiornamenti”.