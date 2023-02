Peste suina: registrati tre nuovi casi tra Piemonte e Liguria

La mappa della “zona di protezione II” indica i dati definitivi delle positività riscontrate dal 27 dicembre 2021 al 22 febbraio 2023.

I positivi sono ora 383, tre in più rispetto all’aggiornamento precedente: in Piemonte salgono a 259 le positività totali, in Liguria crescono a 124.

Due nuovi casi sono stati rilevati in Piemonte, nella provincia di Alessandria: entrambi a Capriata d’Orba (prime due positività in quel comune da quando è iniziata l’emergenza).

Un nuovo caso invece è stato riscontrato in Liguria, nella provincia di Genova a Torriglia (tre).

Con i casi di Capriata d’Orba salgono a 62 i Comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla Peste Suina Africana.