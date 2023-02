Basket: la Reale Mutua è sconfitta da Trapani

Si interrompe la striscia di vittorie consecutive per la Reale Mutua Torino che esce sconfitta dal Pala Gianni Asti: la 2B Control Trapani vince 96-94. Miglior realizzatore dei gialloblù è stato Simone Pepe con 23 punti.

La partita si sblocca con la tripla di Guaiana, ma dall’altra parte risponde Guariglia con il gancio per il 3-2. Il vantaggio per i gialloblù arriva per mano di Mayfield (4-3 dopo 2’ di gioco). Ancora Guaiana in penetrazione dà il nuovo vantaggio a Trapani, ma Jackson e Schina portano la Reale Mutu sul +4 (15-11 dopo 4’ di gioco). Renzi e Guaiana confezionano un parziale di 5-0 in favore dei siciliani (21-17) e coach Ciani ferma la partita con il time-out. Dopo la sospensione Torino prova a ricucire il gap e riesce grazie alla tripla allo scadere del primo quarto di Pepe che fissa il punteggio sul 25-24 in favore di Trapani.

Il secondo periodo si apre con la tripla di Stumbris da una parte e quella di Pepe dall’altra, con Torino che resta sul -1 (28-27). Tre triple consecutive spingono Trapani sul +8 (37-29 dopo 3’ di gioco). Dopo 4’ di gioco il punteggio dice 40-31 in favore della squadra siciliana. a 4’ dall’intervallo lungo Trapani tocca il massimo vantaggio sul +13 (46-33). La Reale Mutua reagisce e mette insieme un parziale di 6-0 che la riporta sul -7 (46-39) e la panchina trapanese decide di fermare la partita con il time-out. Si va negli spogliatoi sul 51-43 in favore di Trapani.

Il secondo tempo riparte con due triple (una di Jackson e una di Romeo). Trapani continua a segnare con continuità e torna sul +11 (59-48). Tsetserukou segna a rimbalzo d’attacco per il nuovo +13 trapanese (64-51) e coach Ciani ferma la partita con il time-out. A 4’ dall’ultima pausa Trapani ritocca il massimo vantaggio sul 72-55, ma Pepe trova due triple consecutive che riportano la Reale Mutua sul -11 (72-61). Schina e Mayfield trovano due triple consecutive che riavvicinano nuovamente Torino (81-69 a 1’ dall’ultima pausa). Si va all’ultimo mini-intervallo sul 84-69.

L’ultimo quarto inizia con la schiacciata di Jackson da una parte e i canestri di Stumbris e Rupil dall’altra (89-71). Ancora Pepe segna due triple consecutive e la Reale Mutua torna a -12 (89-77) costringendo coach Parente al time-out. Poser schiaccia in contropiede ed i gialloblù tornano sul -13 (95-82 a 4’ dalla fine). Ancora Poser segna da sotto e riporta Torino in singola cifra di svantaggio (95-86 a 3’ dall’ultima sirena). La Reale Mutua si riavvicina ancora sul -7 (95-88). Pepe trova il 2+1 che vale il -4 a 1’30” (95-91). Torino arriva fino al -1 grazie al solito Pepe (95-94 a 6” dalla sirena). La rimonta non si completa: Trapani vince 96-94.

Reale Mutua Basket Torino – 2B Control Trapani 94-96 (24-25, 43-51, 69-84)

Reale Mutua Torino: Mayfield 11, Vencato 11, Taflaj, Ruà NE, Schina 9, Jackson JR. 11, Poser 8, Guariglia 12, De Vico 9, Beltramino NE, Dalle Ave NE, Pepe 23. All.: Franco Ciani.

2B Control Trapani: Renzi 19, Rupil 17, Minore 2, Romeo 13, Guaiana 13, Dancetovic NE, Tsetserukou 5, Massone NE, Stumbris 27, Kovachev NE. All.: Daniele Parente.

Il commento di coach Franco Ciani: “Trapani ha vinto con merito, giocando con grande lucidità e grandi percentuali. Se pensiamo all’economia e all’andamento della partita, se quel tiro all’ultimo secondo fosse entrato sarebbe stato un furto. Il finale di gara ci conferma ancora una volta il nostro atteggiamento, la mentalità e il grande attaccamento a quello che vogliamo costruire. Dall’altra parte però dobbiamo recitare mea culpa per non aver mostrato quel tipo di intensità e quella mentalità nei primi tre quarti. Dobbiamo assumerci le nostre responsabilità e voltare pagina con la consapevolezza che per vincere bisogna dare sempre il massimo. Da questa partita bisogna trarre un insegnamento che sarà fondamentale per affrontare le prossime partite”.