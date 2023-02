Ad Alba la nuova passerella della stazione cittadina è senza barriere architettoniche

È stata aperta al pubblico oggi, lunedì 27 febbraio, la passerella pedonale della stazione di Alba, che – dopo questo intervento – rientra nelle stazioni senza barriere favorendo l’accessibilità, quanto più possibile in autonomia, degli spazi e dei servizi da parte dei viaggiatori con disabilità o a mobilità ridotta.

Al primo passaggio lungo la passarella, oggi pomeriggio, erano presenti il sindaco di Alba Carlo Bo, l’assessore ai Lavori pubblici Massimo Reggio, il responsabile Direzione Operativa Infrastrutture RFI di Piemonte e Valle d’Aosta Daniele Mari, i rappresentanti della Ferrero oltre alle autorità militari, le aziende coinvolte nella realizzazione e diversi amministratori e consiglieri comunali.

Con un investimento di circa 2,5 milioni di euro, RFI, in collaborazione con il Comune di Alba, ha provveduto alla realizzazione di una moderna struttura in acciaio, dotata di sistema di videosorveglianza e tre ascensori che permettono di raggiungere i tre binari di stazione. Il nuovo passaggio consente, inoltre, un più veloce collegamento fra la stazione e il centro città con corso Banskà Bystrica, la Zona H, sede di istituti scolastici e diversi servizi, e il polo industriale Ferrero, che ha finanziato la progettazione con un contributo di 100 mila euro.

Con la nuova passerella ferroviaria, Rfi ha completato tutti gli interventi di restyling e di adeguamento strutturale e tecnologico; i binari sono accessibili da ascensori e rampe fisse, dotati di marciapiedi innalzati a 55 cm, come da standard europei, e da percorsi tattili. Gli ingressi alla stazione, sia da piazza Trento e Trieste che da corso Banskà Bystrica, sono accessibili attraverso rampe fisse.

La stazione di Alba rientra nel network delle stazioni senza barriere nel rispetto delle norme nazionali ed europee, aderenti a standard condivisi su tutta la rete transeuropea e mirati ad assicurare le migliori condizioni di accesso ai treni.

Il Comune di Alba si è occupato, inoltre, di realizzare il piazzale pedonale davanti allo sbarco della passerella su corso Banská Bystrica. L’intervento, finanziato dall’Amministrazione con 115 mila euro, è stato coordinato con Rfi.

Il sindaco Carlo Bo e l’assessore alle Opere pubbliche Massimo Reggio: “È una grande soddisfazione sapere che da oggi tutti i nostri concittadini e i nostri visitatori potranno muoversi più agevolmente e senza l’ostacolo di barriere architettoniche tra due parti vitali della città.

Proprio in questa occasione, Rfi ha annunciato anche il nuovo collegamento di Alba con l’aeroporto Torino-Caselle, che potrebbe già essere attivo entro la fine dell’anno. Un ulteriore tassello positivo per la nostra città, sede di moltissime aziende e polo turistico riconosciuto a livello internazionale, che da anni porta avanti su più fronti la sua battaglia per migliorare mobilità e viabilità”.