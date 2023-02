La vittoria di Elly Schlein in Piemonte è stata molto netta, come è accaduto in quasi tutte le regioni del nord Italia. La nuova segretaria del Partito Democratico ha infatti preso il 67,14% dei voti, con 38.408 preferenze, contro il 32,34% di Stefano Bonaccini, 18.502 preferenze.

Anche a Torino il risultato di Elly Schlein si attesta sopra il 64%. Sono risultati che costringeranno il Pd a rivedere molte cose anche a livello locale.