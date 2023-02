Peste Suina, più 5 positività per un totale di 405 casi in Piemonte e Liguria

La mappa della “zona di protezione II” indica i dati definitivi delle positività riscontrate dal 27 dicembre 2021 al 27 febbraio 2023.

I positivi sono ora 405, cinque in più rispetto all’aggiornamento precedente: in Piemonte crescono a 271 le positività totali, in Liguria salgono a 134.

I due nuovi casi sono stati riscontrati in Piemonte nella provincia di Alessandria: uno a Carpeneto (in totale dodici da quando è iniziata l’emergenza), uno a Molare (nove).

Tre nuovi casi, invece, sono stati identificati in Liguria nella provincia di Genova: uno a Rossiglione (diciotto), uno a Serra Riccò (otto), uno a Torriglia (quattro).

Gli ultimi casi di Gennaio e Febbraio 2023 sono concentrati nelle aree più periferiche della “zona di protezione II” avvicinandosi a Emilia Romagna e Lombardia.