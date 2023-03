50 scolari e 5 insegnanti salvi dopo lo schianto del pullman diretto a Limone per una gita

Una scolaresca dell’Istituto Comprensivo Boine di Imperia, tutti bimbi dell’elementari e cinque insegnanti si sono salvati grazie alla prontezza di riflessi di Monica Nigro, una delle maestre. “L’autista si è sentito male ed ha perso i sensi. Per fortuna, una maestra ha avuto la prontezza di tenere il volante, spostare il piede del guidatore dall’acceleratore e indirizzare il mezzo salvando la comitiva”.

Si trovavano sull’ A10, autostrada dei Fiori, nei pressi di Pietra Ligure diretti verso Limone per una gita sulla neve, quando il pullman in galleria ha iniziato a sbandare. “Abbiamo cercato di spostare il piede dall’acceleratore e frenare, a quel punto l’autobus, tenendo il volante come si poteva, sbatteva un po’ a destra e un po’ a sinistra rallentando la corsa e all’uscita della galleria siamo riusciti a non andare verso l’uscita di Pietra Ligure sterzando dall’altra parte dove per fortuna non stava transitando alcun mezzo” – ricorda Monica Nigro ai microfoni di Tgr Liguria.

“Le insegnanti hanno saputo gestire nel migliore dei modi la situazione – dichiara Serena Carelli, la dirigente scolastica – e per fortuna il tutto si è risolto con un grande spavento, sicuramente difficile da dimenticare”.