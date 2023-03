Perdere tutto non è un bel gioco, la campagna per il contrasto al gioco patologico della Regione Piemonte

“Perdere tutto non è un bel gioco” è lo slogan della nuova campagna di comunicazione della Regione Piemonte per il contrasto al gioco d’azzardo patologico.

Sulla base delle indicazioni della legge regionale in materia e in attuazione del Piano regionale approvato dal ministero della Salute, la campagna ha come obiettivi informare capillarmente la collettività sul gioco d’azzardo e sui rischi correlati, stimolare la presa di coscienza dei giocatori problematici o delle loro famiglie della gravità della situazione e delle sue possibili conseguenze, promuovendo percorsi di avvicinamento e presa in carico da parte delle strutture specialistiche di diagnosi e cura ed infine attuare un sistema integrato di comunicazione e sensibilizzazione sui territori per far emergere i soggetti maggiormente a rischio di dipendenza.

Sono previsti distribuzione di materiale informativo, organizzazione di tour informativi sul territorio, di incontri informativi nei Comuni e nelle associazioni di tutela dei consumatori e degli utenti, predisposizione di spot televisivi eradiofonici, video, banner con pianificazione della campagna sui media locali e nazionali nelle sale cinematografiche del territorio. Verranno fatti inoltre attività informativa e partecipativa negli istituti scolastici con spettacoli tematici destinati agli studenti delle scuole superiori, un allestimento sensoriale da realizzare negli istituti scolastici e sul territorio e la realizzazione di materiale promozionale da distribuire presso i punti di interesse e in occasione degli incontri informativi, formativi e di sensibilizzazione.