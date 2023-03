I casi positivi alla peste suina sono ora 424, tre in più rispetto all’aggiornamento precedente: in Piemonte crescono a 285 le positività totali, in Liguria rimangono stabili a 139.

I tre nuovi casi sono stati riscontrati in Piemonte nella provincia di Alessandria: uno a Ponzone (ventisettesimo caso da quando è iniziata l’emergenza), due a Tassarolo (sei in totale).