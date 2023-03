Migliori ospedali d’Italia: nella top ten anche l’Ospedale Molinette di Torino

C’è anche l’Ospedale Molinette di Torino nella classifica dei 10 migliori ospedali italiani. E’ quanto emerge dalla classifica del magazine Newsweek che, per il quinto anno, in collaborazione con la società di ricerca Statista Inc., ha stilato le graduatoria degli ospedali d’eccellenza mondiali.

A livello mondiale 13 ospedali italiani si piazzano tra i migliori 250 al mondo; 5 nella top 100.

La classifica italiana

Per il terzo anno consecutivo il Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs di Roma si piazza al primo posto seguito dal Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, a Milano; gradino più basso del podio all’ospedale San Raffaele di Milano.

Chiude la classifica ilPresidio Ospedaliero Molinette di Torino.

Ecco la classifica dei 10 migliori ospedali italiani stando a quanto emerso dall’analisi di questi dati:

Policlinico Universitario A. Gemelli – Roma Grande Ospedale Metropolitano Niguarda – Milano Ospedale San Raffaele – Gruppo San Donato – Milano Policlinico Sant’Orsola Malpighi – Bologna Istituto Clinico Humanitas – Rozzano Ospedale Policlinico San Matteo – Pavese Azienda Ospedaliera di Padova – Padova Ospedale Borgo Trento – Verona Ospedale Papa Giovanni XXIII – Bergamo Presidio Ospedaliero Molinette – AOU Città della Salute e della Scienza – Torino

La classifica mondiale

A livello mondiale dominano gli ospedali statunitensi: medaglia d’oro al Mayo Clinic di Rochester, seguito dal Cleveland Clinic, dal Massachussets general hospital e dal John Hopkins hospital.