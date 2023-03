Meteo Piemonte, attesa neve in alta montagna per il fine settimana

Secondo le previsioni meteo sul Piemonte di Arpa, sul campo di pressione in quota sul nordovest italiano presenta delle deboli ondulazioni che scorrono in seno a correnti prevalentemente zonali che andranno via via intensificandosi, caratterizzando il tempo sulla nostra regione per il pomeriggio odierno ed i giorni a seguire. In tale contesto la nostra regione sperimenterà condizioni caratterizzate da venti sostenuti in quota, associati a precipitazioni sparse sui settori alpini oggi pomeriggio, più diffuse nella giornata di domani e fino alle prime ore di giovedì, con quota neve in deciso rialzo, e nuvolosità irregolare altrove con addensamenti sul settore appenninico di confine associati a flussi umidi meridionali nei bassi strati. Dopo una pausa nelle precipitazioni sui settori alpini nel corso della giornata di giovedì, una nuova ripresa dei fenomeni è attesa per venerdì, con neve solo in alta montagna.

Fonte Arpa Piemonte (https://www.arpa.piemonte.it/) CC BY-NC-SA 4.0