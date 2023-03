8 marzo, in migliaia in piazza a Torino per la manifestazione transfemminista organizzato da “Non una di meno”

“Abbiamo bloccato la strada al Consiglio Regionale di Palazzo Lascaris per contestare le scelte sul bilancio regionale. Basta soldi agli amichetti antiabortisti, dateci risorse per la nostra”.

Migliaia di persone sono scese in piazza a Torino questo pomeriggio per il corteo transfemminista organizzato dal movimento”Non una di meno” per l’8 marzo.

“Ci difendiamo insieme, tra sorelle, contro la violenza patriarcale e strutturale che ci opprime, contro una violenza che si perpetua in strada, nelle case e ci costringe allerta – hanno detto durante il corteo -. Abbiamo bisogno di difenderci, anche se l’obiettivo è che sia l’uomo ad imparare a non uccidere, non molestare, non stuprare. E continueremo a lottare affinché la società cambi. Mai più solə!”

La manifestazione, partita da piazza XVIII Dicembre ha attraversato il centro e ha raggiunto piazza Vittorio Veneto.