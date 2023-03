Decine di interventi dei vigili del fuoco in tutta Torino e cintura per i danni da forte vento

Il forte vento di oggi, venerdì 10 marzo ha costretto i vigili del fuoco a decine di interventi a Torino e cintura. Il danno maggiore segnalato finora è la caduta di un albero vicino su strada Traforo del Pino che ha colpito i fili dell’alta tensione provocando un principio d’incendio. Sulla stessa direttrice un albero è caduto su un’auto in marcia senza provocare feriti, ma ha ricordato la tragica morte del tassista sullo stesso tratto di strada.

Ma sono numerose le richieste di aiuto per alberi o rami caduti, anche su vetture, come la pianta che si è abbattuta su una Fiat Cinquecento parcheggiata in zona Campus Einaudi, per fortuna senza provocare feriti.

In via Sant’Ottavio il vetro di una finestra si è staccato ed è caduto in strada senza colpire nessun passante.

Due incendi a Lusernetta nel pinerolese e a Vauda Canavese vengono alimentati dal vento. Nel primo caso, contro l’incendio boschivo sono intervenuti vigili del fuoco e squadre Aib, mentre nel secondo caso, il vento ha portato le fiamme vicino all’area del poligono di tiro, ma qui i vigili del fuoco le hanno bloccate lontano dalle case.

Nella cintura numerosi parchi sono stati chiusi e anche quello de La Mandria lo è in via precauzionale, vista la tromba d’aria che ha sradicato parte delle piante pochi mesi fa.

Il forte vento di Foehn persisterà per tutto il fine settimana fino a domenica, mentre lunedì, secondo le previsioni dell’Arpa Piemonte potrebbe peggiorare per una saccatura atlantica.