“Hangar del Libro” di Regione Piemonte e Salone del Libro: le iniziative 2023 per l’editoria indipendente

Le case editrici e le librerie indipendenti svolgono da sempre un ruolo fondamentale nello scenario culturale italiano. Forti della propria autonomia, creatività, flessibilità, curiosità ed entusiasmo, sono capaci di sperimentare e innovare, di prestare attenzione a voci emergenti o riscoprire autori del passato sottovalutati, promuovere progetti e scritture alternative, ampliare gli orizzonti culturali di lettrici e lettori. Una vocazione alla diversità culturale, o meglio alla “bibliodiversità”: così si può riassumere il valore imprescindibile delle case editrici e delle librerie indipendenti.

In questo panorama, le realtà editoriali e librarie piemontesi rappresentano, inoltre, un’eccellenza a livello nazionale. Alcune storiche e altre più recenti sono cresciute e aumentate di numero, confermandosi veri e propri presidi culturali, in grado non solo di connettersi con le sensibilità di un pubblico nazionale, ma di dare voce anche ad autrici e autori locali, di promuovere la conoscenza del territorio e della sua storia e tradizioni, di offrire punti di vista originali e alternativi. Un’importante risorsa per la cultura regionale.

Proprio per valorizzare l’editoria indipendente piemontese, soprattutto in un momento storico costellato di incertezze e criticità sociali ed economiche, Hangar del Libro, progetto di Regione Piemonte, realizzato da Salone Internazionale del Libro di Torino in collaborazione con Fondazione Circolo dei lettori, torna a proporre i suoi servizi a sostegno delle realtà piemontesi legate al mondo del libro anche per questo 2023:

– la call per editori e librai indipendenti piemontesi che desiderano partecipare al percorso di formazione specifico, con un affiancamento dedicato one to one (al via il 10 marzo, si chiude il 12 aprile);

– i laboratori a cui possono partecipare tutte le case editrici e le librerie indipendenti piemontesi, attivi dal mese di marzo su temi come la valorizzazione di un progetto, la partecipazione alle fiere, l’utilizzo di TikTok, la creazione di una grafica identitaria;

– gli incontri in Piemonte dell’Independent Book Tour per permettere agli editori di presentare al pubblico i propri libri, in partenza dal mese di settembre in tutte le province della Regione;

– il networking per facilitare il confronto e lo scambio tra addetti ai lavori.

L’obiettivo è quello di potenziare il settore dell’editoria piemontese nelle competenze tecnico gestionali, comunicative e organizzative, attraverso iniziative di affiancamento a lungo termine, laboratori specifici di formazione, tour e momenti di promozione aperti al pubblico in tutto il Piemonte.

I progetti 2023 di Hangar del Libro son stati presentati in conferenza stampa venerdì 10 marzo alle ore 10.30 alla biblioteca civica di Alessandria, alla presenza di Vittoria Poggio, Assessore cultura Regione Piemonte, Giorgio Abonante, Sindaco Città di Alessandria, Silvio Viale, Presidente Associazione Torino, la Città del Libro, Marco Pautasso, Segretario generale Salone Internazionale del Libro di Torino, Carola Messina, Project manager Hangar del Libro.

«Hangar è un asset del Salone del Libro, certamente tra i più importanti. Ma più in generale è un asset della cultura vera e propria. Sostiene l’editoria locale che può diventare un trampolino di lancio per autori che senza questo contenitore non avrebbero possibilità di emergere. E poi è un booster per la formazione degli addetti ai lavori. È uno dei volti del Salone Internazionale del libro, che ogni anno cresce e riscuote successo tra il pubblico e tra gli addetti ai lavori». Vittoria Poggio, Assessore Cultura, Turismo, Commercio Regione Piemonte

«Hangar del Libro è un progetto centrale nella strategia d’attenzione del Salone del Libro verso gli editori e i librai indipendenti piemontesi, che si affianca a una manifestazione come Portici di Carta, che li vede assoluti protagonisti, o come la Festa del libro medievale e antico di Saluzzo e a tutte le altre iniziative di coinvolgimento che abbiamo messo in atto in questi anni, con un preciso obiettivo: quello della tutela, crescita e valorizzazione dell’indipendenza di due soggetti fondamentali nella filiera del libro». Marco Pautasso, Segretario generale Salone Internazionale del Libro di Torino

«Il progetto Hangar del Libro fornisce una cassetta degli attrezzi, degli strumenti molto pratici, utili a sostenere e far crescere le imprese editoriali e le librerie, presidi fondamentali di cultura sul territorio: Come hanno confermato molte delle realtà seguite negli anni, Hangar del Libro permette anche di analizzare il proprio progetto imprenditoriale e capire in quale direzione andare per svilupparlo e renderlo ancor più sostenibile». Carola Messina, Project Manager Hangar del Libro

«Leggere fa bene ed il libro di carta offre una varietà di sensazioni impagabili ed anche la nostra Città, con la sua Biblioteca Civica, consente di vivere emozioni e viaggiare con l’immaginazione, perché leggere è un regalo che si fa alla propria persona, una sorta di trattamento benessere che riguarda la mente ed influisce anche sul fisico. La possibilità di ospitare l’Indipendent Book Tour, parte integrante del progetto Hangar del Libro, rappresenta la naturale prosecuzione dell’impegno profuso dall’Amministrazione comunale in appoggio a iniziative dedicate all’incremento della lettura, soprattutto fra i più piccoli, che spesso si rivelano lettori curiosi, ed è un tassello importante nella nascente collaborazione con le reti regionali impegnate nella diffusione del libro e della lettura». Giorgio Abonante, Sindaco della Città di Alessandria

Le iniziative di Hangar del Libro 2023 in dettaglio

Affiancamento, formazione, promozione, rete. Solo le quattro parole chiave attorno alle quali ruotano le iniziative promosse da Hangar del Libro e Salone del Libro di Torino per il 2023: la call per editori e librai indipendenti che desiderano partecipare al percorso di formazione specifico (chiusura della call il 12 aprile); i laboratori a cui possono partecipare tutte le case editrici e librerie indipendenti; gli incontri in Piemonte dell’Independent Book Tour; il networking.

1. La call per editori e librai. La call, visibile sul sito salonelibro.it, si apre il 10 marzo e si chiude il 12 aprile ed è rivolta a editori e librai che desiderano presentare un progetto innovativo di sviluppo di prodotto o di processo. La call selezionerà cinque realtà (quattro case editrici e una libreria), che saranno affiancate individualmente dagli esperti di Hangar del Libro. L’affiancamento fornirà metodi, conoscenze e strumenti per rendere concreto il progetto presentato. Gli esperti sono: Rosalba La Grotteria per il project management; Giuseppe Risetti per l’organizzazione aziendale e Sara Marceddu per la comunicazione strategica. Le attività avranno una durata di circa sei mesi a partire dal mese di maggio. Info: hangardellibro@salonelibro.it.

2. I laboratori. I laboratori di Hangar sono aperti a editori e i librai e quest’anno si concentrano su temi ritenuti da essi stessi importanti e necessari per proseguire con successo l’attività.

– Valorizzare un progetto: un percorso che va dal reperimento di fondi e la scrittura di bandi alla rendicontazione e valutazione del valore della propria azienda, alla comunicazione dei risultati raggiunti;

– Grafica: una giornata intera dedicata alla grafica editoriale, dalle competenze necessarie, allo studio di una collana e di una copertina, alla progettazione concreta di una copertina o collana;

– Costruzione della community di lettori: un laboratorio dedicato a quali strumenti si possono adottare per costruire o ampliare la propria community di riferimento;

– Partecipazione alle fiere editoriali: i suggerimenti per partecipare alle fiere e in particolare alle fiere internazionali specializzate in acquisizione e vendita di diritti. Un focus è dedicato ai contratti esteri e ai diritti secondari (adattamenti teatrali e cinematografici): quali sono le occasioni da non perdere e come sviluppare quel mercato;

– TikTok e la nuova frontiera della comunicazione: il fenomeno di tik tok e delle recensioni di libri su tik tok sta prendendo dimensioni molto rilevanti e di cui tutti i media e molti operatori del settore si stanno occupando.

Solitamente svolti in presenza, i laboratori vengono video registrati, in modo da permettere a chi è assente di recuperare almeno parzialmente l’intervento.

3. L’Independent Book Tour. L’attività principale di promozione di Hangar del Libro si sviluppa attraverso l’Independent Book Tour, un originale ciclo di incontri nelle province del Piemonte, dedicato alle novità editoriali (tra romanzi, saggi, fumetti, libri per bambine e bambini, ecc.), selezionate fra quelle presentate dalle case editrici che accolgono l’invito a partecipare.

Il format, già sperimentato negli ultimi due anni e che ha visto la partecipazione al tour di più di trenta editori per ogni edizione, prevede una presentazione dinamica, condotta da attori e accompagnata da momenti musicali pensati ad hoc, per offrire al pubblico di lettrici e lettori uno speciale momento culturale alla scoperta di novità e progetti. A presentare i libri, insieme con editori e autori, sono i #booklovers, lettrici e lettori selezionati grazie alla collaborazione con la rivista digitale Exlibris2.0 e tramite una call in via di definizione. A ogni lettore sarà assegnato un volume in base alle proprie preferenze di lettura, e ognuno avrà il compito di presentarlo e dialogare con l’autore o l’editore e di scriverne una recensione.

Independent Grand Tour è accompagnato da una vetrina virtuale online su www.hangardellibro.it che illustra tutti i titoli delle case editrici indipendenti che vengono via via presentati nel corso del tour letterario.

4. Il Networking: una delle novità dei progetti 2023 è la creazione di più momenti di incontro della filiera editoriale sul territorio: momenti di confronto fra librerie, case editrici, spazi culturali, festival per costruire sinergie e collaborazioni.

A maggio, al Salone Internazionale del Libro di Torino, Hangar avrà due momenti dedicati: il primo avrà lo scopo di valorizzare l’ampia partecipazione di lettori e lettrici alla prima call di #booklovers, che ha visto candidarsi più di 200 persone nel 2022; il secondo sarà invece un momento di presentazione delle attività del 2023 alle librerie e alle case editrici.

Nell’ambito del Salone Off gli editori si incontreranno e dialogheranno in occasione della cena alla Casa del Quartiere Il Barrito: un momento importante di confronto e di conoscenza reciproca.

Hangar del Libro è un progetto di Regione Piemonte, realizzato dal Salone Internazionale del Libro in collaborazione con la Fondazione Circolo dei lettori.