Il Piemonte offre al MIPIM offre 18 milioni di metri quadri da trasformare in zone altamente industrializzate

Dal 14 al 17 marzo il Piemonte sarà presente al MIPIM di Cannes, il salone che permette di incontrare gli attori più influenti di tutti i settori del mondo immobiliare internazionale e che riunisce l’intera catena del valore, offrendo accesso unico al maggior numero di progetti di sviluppo e di fonti di capitale a livello mondiale. Un appuntamento irrinunciabile per presentare le opportunità di investimento in Piemonte e le capacità progettuali del sistema imprenditoriale regionale a livello edilizio, territoriale, urbanistico, costruttivo e di sviluppo immobiliare.

La partecipazione al MIPIM, voluta e sostenuta dalla Regione Piemonte, è organizzata da Ceipiemonte nell’ambito del Progetto Attrazione Investimenti e del Progetto Integrato di Filiera “Cleantech & Green Building”, co-finanziato nell’ambito del Piano di Sviluppo e Coesione Piemonte 2000-2020 – Sezione Speciale.

Al MIPIM 2023, la Regione presenta in anteprima il primo nucleo della Banca Dati con 66 aree e immobili da trasformare frutto di un censimento realizzato nei mesi scorsi. Un totale di 7,5 milioni di mq sia di tipo brownfield (già costruiti) che greenfield (aree libere e aperte a qualsiasi tipo di trasformazione) diffuse su tutto il territorio regionale. Obiettivo: favorire l’incontro tra l’offerta e la domanda sia per investimenti di nuove realtà imprenditoriali che si affacciano sul mercato regionale sia di quelle che hanno necessità di ampliare la sede esistente puntando al recupero e al riuso anche nell’ottica di contribuire alla riduzione del consumo di suolo.

Accanto a questa nuova Banca Dati, il Piemonte propone agli investitori e alle aziende che intendono localizzarsi in Piemonte un’ulteriore offerta di 11 milioni di mq: 150 opportunità localizzative, sia greenfield (60 aree) che brownfield (90 aree), raccolte in una piattaforma presente sul sito di Ceipiemonte.

“La presenza del Piemonte al MIPIM di Cannes è una vetrina per presentare al mercato internazionale le opportunità che il nostro territorio offre per insediamenti di attività produttive e per lo sviluppo del mercato immobiliare, valorizzando il recupero ed il riuso nel rispetto della riduzione del consumo di suolo. La presenza istituzionale si affianca a quella di 22 imprese appartenenti al progetto integrato di filiera che promuove all’estero le PMI, a dimostrazione che nella nostra regione sono presenti le competenze e le capacità per accompagnare al meglio gli investitori che intendono insediarsi in Piemonte”- sostiene il vicepresidente della Regione Fabio Carosso.

“Se diciamo che vogliamo portare sul nostro territorio investitori stranieri dobbiamo anche farci trovare pronti quando ci viene chiesto ‘dove’ le loro imprese possono approdare fisicamente in Piemonte. È anche per rispondere a questa domanda che come Regione saremo presenti al MIPIM di Cannes per mostrare ai più importanti attori del comparto immobiliare che nel nostro territorio ci sono aree eccezionali per far sorgere aziende, poli produttivi, centri di ricerca – afferma l’assessore regionale all’Internazionalizzazione Fabrizio Ricca -. Quella che vogliamo fornire è una banca dati di aree in cui è possibile far partire lavori di recupero e riutilizzo per promuovere un rilancio economico che passi attraverso una riconversione e una valorizzazione del patrimonio immobiliare del nostro territorio”.

“Ceipiemonte è la porta di accesso per gli investitori che desiderano localizzarsi in Piemonte e, in stretta collaborazione con Regione Piemonte, li affianchiamo con un supporto personalizzato in tutte le fasi dell’investimento – dichiara Dario Peirone, Presidente di Ceipiemonte. Forti delle grandi capacità del nostro territorio, al MIPIM abbiamo organizzato un’agenda molto intensa di appuntamenti con fondi di investimento, sviluppatori internazionali, catene alberghiere, technology provider e importanti operatori del settore logistica. Il Piemonte sta investendo in trasformazioni urbane e progetti di grande appeal per developer e investitori internazionali e che daranno forte spinta a tutto il sistema economico/produttivo in termini di ricerca e innovazione, proiettando la regione al centro dello sviluppo europeo in settori come salute e benessere, aerospazio, manifattura avanzata, mobilità sostenibile, logistica e ICT”.

Quest’anno verranno inoltre presentati, in raccordo con le attività di ICE-Agenzia e Invitalia, alcuni progetti di particolare rilievo. In particolare:

• Villa Gualino: prestigiosa location sulla pre-collina di Torino che si estende su un’area di 72.541 mq. L’edificio, parzialmente occupato, è attualmente destinato a struttura alberghiera, congressuale, uffici e laboratori. La proprietà, per la sua localizzazione si presta a essere utilizzata quale struttura per servizi privati e turistico-ricettiva.

• Villa Javelli: un edificio di rilevanza artistica di 1.862 mq, situato in una zona semicentrale di Torino prevalentemente residenziale, dotata di servizi commerciali e ben collegata, anche con trasporti pubblici, al centro storico e alle principali autostrade.

5 aree da trasformare a destinazione prevalentemente produttiva e logistica: Autoparco Elia, Area Industriale Cavaglià, l’ex Consorzio Agricolo di Asti, l’ex Fornace di San Marzanotto, Parco Industriale di Villastellone.

L’offerta del Piemonte a MIPIM va ben oltre. Istituzioni, player e PMI portano a Cannes l’ecosistema del Piemonte per il real estate: una combinazione vincente di competenze, strumenti e progetti. Sono 22 le imprese appartenenti a “Cleantech & Green Building”, il Progetto Integrato di Filiera che promuove all’estero le PMI piemontesi attive nel settore, che presentano competenze, servizi, prodotti e tecnologie per il settore real estate, edilizia ed edilizia sostenibile. Un pool di aziende, attive in tutte le fasi della filiera, che possono supportare investitori e sviluppatori stranieri nell’implementazione chiavi-in-mano di progetti di investimento: da servizi di ingegneria, architettura e design, a soluzioni costruttive sostenibili, passando per prodotti, materiali e componenti edilizi di alto livello e tecnologie innovative volte a gestire progetti con maggiore efficienza e con minore impatto ambientale.