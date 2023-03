Le casette in legno sempre più richieste anche in Piemonte

Le casette in legno prefabbricate stanno diventando sempre più popolari anche in Piemonte, grazie alla loro versatilità, alla rapidità con cui possono essere costruite e al loro costo contenuto.

Per questa tipologia di costruzioni, se si ha già a disposizione un’area sufficientemente capiente nel proprio terreno o nel proprio giardino non è necessario richiedere un permesso di edificazione, evitando così lunghe attese e riducendo i costi.

A cosa può servire una casetta in legno

Le casette in legno possono essere utilizzate in diversi modi, a seconda delle proprie esigenze e obiettivi.

Uno dei più desiderati consiste nella creazione di un ambiente in cui lavorare nel proprio giardino senza essere disturbati dal resto della famiglia o semplicemente dove rilassarsi dedicandosi ai propri hobby, come musica, scrittura o fai da te.

Forme e dimensioni delle strutture in legno

Le strutture possono avere forme e dimensioni notevolmente diverse e spesso prevedono una veranda con vetrate. In ogni caso la costruzione deve essere effettuata a regola d’arte, affidandosi a un’impresa specializzata che possa assicurare un adeguato isolamento del tetto e del pavimento, per evitare la penetrazione dell’umidità e un deterioramento precoce dei materiali, che potranno invece durare a lungo se i lavori sono realizzati in modo adeguato.

Per avere un’idea della moltitudine di tipologie disponibili di casette in legno potete ad esempio visitare il sito web ufficiale di Pineca, uno dei produttori più affidabili attivo in tutta Europa: https://www.pineca.it/

Come vedrete sono disponibili vere e proprie case in legno abitabili, casette adatte solo per trascorrere una parte della giornata o strutture in legno che possono essere adibite ad autorimessa o a capanno dove custodire arredi del proprio giardino o attrezzi per curare l’orto.

Relativamente alla scelta dei materiali, legno di pino è una delle opzioni più comuni, ma sono spesso utilizzate anche altre tipologie di legno, come il cedro, il larice e l’abete.

La scelta del tipo di legno deve essere effettuata anche in base alle caratteristiche climatiche della propria zona.

Il fattore green delle casette in legno

Ultimamente anche lo Stato e gli Enti Pubblici hanno realizzato il vantaggio delle abitazioni in legno, promuovendo diversi bonus per incentivarne la costruzione e l’acquisto.

Ovviamente ci stiamo sempre riferendo a costruzioni che utilizzano legno proveniente unicamente da foreste certificate FSC così da garantire una produzione sostenibile.

Il legno è un elemento nobile, con ottime proprietà isolanti, capace di trattenere il calore nei mesi freddi e mantenere una temperatura gradevole in quelli più caldi, garantendo consumo di energia moderato.

Le proprietà di resistenza del legno

Le case costruite in legno sono particolarmente resistenti e durature.

Diversamente da quanto si potrebbe pensare le costruzioni in legno sono efficaci anche nel caso di incendi in quanto il legno, opportunamente trattato, ha una bassa conducibilità termica e un particolare processo di combustione, chiamato carbonatazione, che fa bruciare solo le parti che entrano direttamente a contatto con il fuoco, salvaguardando le parti restanti.

Il legno utilizzato per la costruzione delle case prefabbricate, di tipo lamellare gode anche di proprietà meccaniche e antisismiche. Garantisce ottime performance in termini di flessione, elasticità, trazione e compressione oltre a garantire un peso specifico ridotto.

La resistenza alle scosse telluriche del legno lamellare è quindi simile a quella dell’acciaio.