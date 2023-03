A Torino _resetfestival riparte dalle scuole

Con le Masterclass di Orientamento, partite di recente nelle scuole superiori torinesi, comincia il viaggio verso il quindicesimo anno di _resetfestival, che si svolgerà dal 2 al 7 ottobre 2023.

Un viaggio a tappe con un obiettivo semplice: raccontare le professionalità del settore musicale alla Gen Z. È così nata l’idea delle Masterclass di Orientamento, il progetto che il festival ha realizzato in collaborazione con la Camera di commercio di Torino, per creare l’incontro tra le nuove generazioni e importanti nomi del settore in quella fase della vita in cui si comincia a riflettere sul percorso professionale da intraprendere.

Il viaggio di _reset inizia dal Liceo classico e musicale Cavour, passa per l’IISS Ettore Majorana e arriva al Liceo Salesiano Valsalice di Torino. 80 studenti e studentesse coinvolte in un dialogo con cinque grandi nomi del mondo musicale che – per l’occasione – restituiscono alle classi la propria storia professionale.

Le Masterclass di Orientamento hanno visto la partecipazione di Fenia Galtieri, tour manager e assistente di produzione, attualmente impegnata nel tour mondiale dei Måneskin | Dario Falcini, direttore di Rockit | Eugenio Cesaro, frontman degli Eugenio in Via di Gioia | Vittorio Cosma, produttore musicale | Marcello Venturi, operation manager Vertigo, agenzia di booking che nel suo roster conta nomi come Subsonica, Meg e Venerus. Tutti gli incontri sono stati coordinati da Daniele Citriniti, direttore artistico di _resetfestival e co-fondatore di The Goodness Factory.

giovedì 23 marzo alle 14:00

Musica futura_Laboratorio d’immaginazione del futuro

All’interno del programma Democrazia Futura di Biennale Democrazia

Il 23 marzo, le Masterclass di Orientamento approdano al Campus L. Einaudi per l’incontro laboratoriale Musica Futura. Laboratorio d’immaginazione del futuro, a cui parteciperanno tutte le classi superiori fino a quel momento coinvolte nel progetto.

Una riflessione partecipata sullo stato dell’arte con chi nel settore della musica lavora ogni giorno. Sarà l’occasione per parlare del futuro della musica, disegnare il mercato musicale e inventare le professionalità del futuro.

Interverranno Daniele Citriniti, co-fondatore _resetfestival | Anna Zò, project manager per Music Innovation Hub | Paolo Sponza, 2i3T e altre professionalità riconosciute in ambito nazionale.

L’incontro rientra nel programma Democrazia Futura di Biennale Democrazia ed è realizzato in partnership con l’Incubatore dell’Università di Torino 2i3T e la Camera di commercio di Torino.

Il laboratorio è pensato per studenti e studentesse tra i 16 e 18 anni. Per partecipare, iscriviti qui.

“In Piemonte ci sono quasi 1.300 imprese che appartengono alla filiera musicale e di queste oltre 700 sono del torinese. Nella nostra regione si svolge circa l’8% degli eventi musicali nazionali e più del 20% della popolazione acquista regolarmente biglietti per concerti e spettacoli. È quindi importante – spiega Dario Gallina, Presidente della Camera di commercio di Torino – nell’ambito delle nostre attività di orientamento al lavoro, illustrare ai ragazzi la realtà imprenditoriale che sta dietro a questo affascinante settore, offrendo attraverso le testimonianze di professionisti affermati occasioni concrete di formazione e approfondimento”.