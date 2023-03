Al Castello Visconteo Sforzesco di Novara torna Taste Alto Piemonte

Tra meno di un mese il Castello Visconteo Sforzesco di Novara sarà pronto ad ospitare nuovamente Taste Alto Piemonte, la più grande manifestazione dedicata ai vini dell’Alto Piemonte.

Saranno oltre 50 i produttori che presenteranno a stampa, operatori e appassionati le ultime annate delle 10 denominazioni dell’Alto Piemonte tutelate dal Consorzio, attraverso i banchi di assaggio. Boca DOC, Bramaterra DOC, Colline Novaresi DOC, Coste della Sesia DOC, Fara DOC, Gattinara DOCG, Ghemme DOCG, Lessona DOC, Sizzano DOC, Valli Ossolane DOC saranno gli ambasciatori della grande vocazione e tradizione vinicola delle colline racchiuse tra Alpi e Lago Maggiore

Qui le varietà autoctone, nebbiolo in primis, accompagnato da vespolina, croatina e uva rara trovano la loro espressività favorite da un microclima unico e da straordinari suoli vulcanici. Questo insieme di fattori naturali e umani costituisce l’unicità del terroir dell’Alto Piemonte, in grado di donare vini di grande qualità e finezza.

Il programma vedrà anche cinque masterclass in programma, quattro dedicate esclusivamente all’Alto Piemonte e una in collaborazione con il Consorzio Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani, curate da Ais Piemonte.

“Siamo davvero felici di riproporre il nostro più grande evento territoriale, pur essendo ormai alla quinta edizione l’emozione che permane è la stessa. – dichiara Lorella Zoppis, Vicepresidente e responsabile eventi del Consorzio Tutela Nebbioli Alto Piemonte – Confidiamo che anche quest’anno saremo in grado di soddisfare le aspettative e che gli operatori, la stampa e gli appassionati continuino a seguirci con entusiasmo, come è stato per gli anni precedenti. Per il resto, lascerei la parola ai vini in sede di evento, perché sono certa che non ci deluderanno e sapranno esprimersi al meglio, come i vini dell’Alto Piemonte hanno ampiamente dimostrato di saper fare.”

La manifestazione si strutturerà su tre giorni, sabato 15, domenica 16 e lunedì 17 aprile, e sarà aperta al pubblico, operatori di settore e stampa.

La giornata di sabato dalle 11:00 alle 15:00 sarà riservata agli operatori di settore. A seguire, dalle 15:00 alle 19:00, si aprirà al pubblico con i banchi d’assaggio e masterclass (alle h. 15:00 e alle h. 17:00) dedicate alle diverse zone vinicole dell’Alto Piemonte, curate da Ais Piemonte.

La domenica operatori e winelovers potranno accedere a Taste Alto Piemonte durante tutta la giornata (dalle 10.00 alle 19:00). Due le masterclass in programma, alle 14:00 e alle 17:00.

Lunedì 17 aprile la manifestazione sarà aperta a tutti dalle 9:30 alle 17:00, con una masterclass dedicata alle ore 14:00.

Per questa edizione i giornalisti potranno accedere – su prenotazione – ad una sala stampa interamente dedicata, dove poter degustare le ultime annate delle aziende partecipanti.

Oltre alle degustazioni sarà possibile acquistare le etichette all’enoteca temporanea che verrà allestita all’interno del castello. Nell’area adiacente si collocherà la mostra fotografica “I volti dell’Alto Piemonte”, che permetterà di vedere da vicino i produttori vinicoli del territorio.

Alcune proposte gourmet saranno offerte durante tutta la durata della manifestazione, grazie a food trucks, posizionati nel cortile interno del castello, per garantire ai presenti un punto di ristoro. Tra i presenti, che forniranno supporto per la realizzazione di piatti del territorio, la Fondazione Apri le Braccia e l’Associazione Noi come Voi promuove SQUISITO!, un progetto nato con lo scopo di far sperimentare un’attività lavorativa itinerante alle persone disabili.