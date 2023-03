E’ morto Rolando Picchioni, organizzò per anni il Salone del Libro di Torino

E’ morto a 87 anni Rolando Picchioni. Nato a Como, la sua vita politica e culturale si svolse soprattutto a Torino. Laureato in Lingue e letterature straniere all’Università di Torino, dal 1970 al 1975 è stato assessore alla Provincia di Torino e dal 1972 al 1975 anche presidente del Teatro Stabile di Torino. Deputato nelle file della Democrazia Cristiana dal 1972 al 1983, è stato sottosegretario ai beni culturali dal 1979 al 1981. Fu anche Consigliere Regionale in Piemonte e Presidente del Consiglio regionale dal 1995 al 1998.

L’anno succesivo divenne Segretario e poi Presidente della Fondazione per il libro, la musica e la cultura, è stato tra i principali organizzatori del Salone Internazionale del Libro di Torino, fino al 2015, quando venne travolto dallo scandalo delle fatture false proprio relative al Salone e indagato per peculato. Lo scorso anno è stato assolto da questa accusa ma sono ancora in piedi una serie di processi che lo riguardano relativi alla gestione economica della Fondazione del Salone.