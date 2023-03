Nel post-Covid 7 aziende su 10 hanno prodotto utili in Piemonte (73,6%) e Liguria (70,1%). Il Piemonte nel 2021 ha aumentato del 20,8% i ricavi delle società di capitali con sede legale nella regione e fatturati sopra il milione e prodotto circa 249 miliardi di euro. Le tre province che si posizionano sul podio per la miglior crescita dei ricavi a livello percentuale sono quelle di Verbania con il 33,7% per 3,3 miliardi di euro, Vercelli con il 24,9% per 8,7 miliardi e Alessandria con il 21,5% per 24,3 miliardi. Subito dopo si classificano: Torino, che con il 20,6% traina la regione per 144,8 miliardi, Biella con il 20,5% per 6,1 miliardi, Cuneo con il 20,3% per 34,9 miliardi, Novara con il 19,5% per 23,2 miliardi e infine Asti con il 18,9% per 3,9 miliardi. La Liguria ha aumentato del 19,1% i ricavi e prodotto circa 54,7 miliardi di euro. La provincia di Genova traina la regione per la miglior crescita dei ricavi con il 20,5% per 42,9 miliardi. Seguono le province di La Spezia con il 18,2% per 4,4 miliardi, Imperia con il 17,5% per 2,5 miliardi e infine Savona con il 9,2% per 4,9 miliardi. La Valle d’Aosta nel 2021 ha aumentato del 26,5% i ricavi e prodotto circa 5 miliardi di euro. La provincia di Aosta raggiunge una crescita del 26,5% per 5 miliardi.

È quanto emerge in anteprima dalla maxi inchiesta sui bilanci realizzata da Industria Felix Magazine, trimestrale di economia e finanza diretto da Michele Montemurro in supplemento con Il Sole 24 Ore, e Cerved, che sarà presentata venerdì mattina 24 marzo (ingresso su invito) a Torino nella Sala Giovanni Agnelli dell’Unione Industria Torino, in occasione del 47° evento Industria Felix, 5a edizione Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta che competono. Nell’occasione saranno premiate le 79 imprese più performanti a livello gestionale, affidabili finanziariamente e talvolta sostenibili con sede legale in Piemonte (51), Liguria (22) e Valle d’Aosta (6). L’evento è organizzato da Industria Felix Magazine, trimestrale supplemento con Il Sole 24 Ore, in collaborazione con Cerved, Università Luiss Guido Carli, A.C. Industria Felix, col sostegno di Confindustria, con i patrocini di Regione Piemonte, Agenzia Piemonte Lavoro, Simest, Unione Industriali Torino, con le media partnership de Il Sole 24 Ore e Askanews e con le partnership di Banca Mediolanum, Mediolanum Private Banking, Grant Thornton, Plus Innovation, M&L Consulting Group, e sarà presentato dalla giornalista e conduttrice del Tg1 Maria Soave.

Qui di seguito i nomi delle 79 aziende premiate, che interverranno con i rispettivi vertici, distinte per provincia in relazione alla sede legale.

LIGURIA (22). Genova (11): Bf Gallery S.R.L., Deref S.P.A, Edil Due S.R.L., Liguria Digitale S.P.A., Merito S.R.L., Navalimpianti S.P.A., Oleogen S.R.L., Pastorino Giacomo S.R.L., Pinfabb S.R.L., Polypipe Italia S.R.L., Va.Ni.Ca S.R.L.. La Spezia (6): Cantine Lunae Bosoni S.R.L., Edilbrija S.R.L., Elsel S.R.L., Euroguarco S.P.A., Mediadent Sarzana S.R.L., Sun – Times S.R.L.. Savona (3): Coop Liguria Società Cooperativa Di Consumo, Edil Leka S.R.L., Zpmc Italia S.R.L.. Imperia (2): Mastelli S.R.L., Arimondo S.R.L..

PIEMONTE (51). Torino (26): 2A S.P.A., A&E GÜTermann Italy S.P.A., Acus S.P.A., Arc En Ciel Società Cooperativa Agricola, Batitunnel Italia S.R.L, Bluethink S.P.A., Commerciale Tubi Acciaio S.P.A., Environment Park S.P.A., Eredi Campidonico S.P.A., Fiorentini Alimentari S.P.A., G. Giappichelli Editore S.R.L., Goma Elettronica S.P.A., Istra S.R.L., Mattioli S.P.A., National Molding Italia S.R.L., Nordfer S.R.L., Osai Automation System S.P.A., Romi Italia S.R.L., S.I.D.A.T. S.P.A., Sipal S.P.A., Smart S.R.L., Società Metropolitana Acque Torino S.P.A., Synesthesia S.R.L. Società Benefit, T.R. Express S.R.L., Trigenia S.R.L., Tristone Flowtech Italy S.R.L.. Cuneo (10): Beco Bearings & Components S.R.L, Edil Costruzioni Arapi F.Lli S.R.L., Isomed S.R.L., Merlo S.P.A., Newatt S.R.L., Nord Ovest S.P.A., Rolando S.R.L., Silvateam S.P.A., Simic S.P.A., Tomatis Lamiere S.R.L.. Alessandria (6): A.M.Di. S.R.L., Impresa Paroldi Giuseppe & C. S.R.L., Lenti & Villasco S.R.L., Metlac S.P.A., Patelec Cords And Cables S.R.L., Raselli Franco S.P.A.. Novara (6): Balchem Italia S.R.L., Igor S.R.L., Il Flessibile di Nicastri & C. S.R.L., Nubilaria S.R.L., Procos S.P.A., Vinzia Fratelli S.P.A.. Vercelli (3): C.G.T. S.P.A., Emmaus S.P.A., Gallazzini S.P.A..

VALLE D’AOSTA (6). Aosta (6): Auberge De La Maison S.R.L., C.V.A. S.P.A., Chacard S.R.L., La Sorgente Società Cooperativa Sociale, Marazzato Soluzioni Ambientali S.R.L. A Socio Unico, Podium Engineering S.R.L..

Venerdì i saluti iniziali saranno portati da Giorgio Marsiaj, presidente dell’Unione Industriali Torino, il talk sarà invece con Marco Gabbiani (Banca Mediolanum), Gianluca Coluccio (Ria Grant Thornton), Giovanni Riefoli (Plus Innovation) e Valerio Locatelli (M&L Consulting Group). L’inchiesta sui bilanci depositati sarà a cura dal direttore di IFM Michele Montemurro, mentre lo studio sulle prospettive di crescita, rischio e sostenibilità delle tre regioni sarà presentato dal sales director Sme di Cerved Group Nicola Fornero. Interverranno per Banca Mediolanum la family banker Valentina Lattanzi, gli wealth advisor Diego Data, Roberto Jura e Francesco Mecca; poi il componente del Comitato scientifico di Industria Felix Michele Chieffi, il partner di M&L Consulting Group Alessandro Mattii e per Confindustria Piemonte Giovanni Mensi. I lavori saranno conclusi dall’Assessore al Lavoro e alla Formazione professionale della Regione Piemonte, Elena Chiorino, mentre interverrà da remoto il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio.