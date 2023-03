Arpa: pubblicato il rapporto sui venti forti del 10-11 marzo 2023

Venerdì 10 marzo venti di feohn hanno interessato il Piemonte a tutte le quote: forti in montagna e moderati in pianura, con raffiche localmente anche molto forti. L’intensità delle raffiche ha cominciato ad essere sostenuta a partire circa dalle ore 10 (UTC) in Val Susa e, nelle ore successive, le raffiche si sono gradualmente estese a tutta la regione.

Il picco è stato raggiunto tra le ore 20 e 21 (UTC) del 10 marzo: la massima raffica a quote inferiori a 700 m è stata registrata dalla stazione di Torino Alenia (TO) alle ore 20 UTC con un’intensità pari a 26,3 m/s (94,7 km/h). Il valore si posiziona al terzo posto dal 2005, dopo i 103 km/h del 21 novembre 2008 e i 102,2 km/h del 29 giugno 2013.

Il vento da ovest, nordovest si è temporaneamente attenuato al mattino dell’11 marzo, riprendendo vigore dalle ore centrali della giornata, nuovamente con condizioni di foehn estese a buona parte della regione, più intense sul settore occidentale, ma comunque con intensità inferiore rispetto al giorno precedente.

Le condizioni di forti venti hanno causato danni nel Torinese e nel Pinerolese con cadute di alberi, danni a ponteggi e coperture e temporanee interruzioni dell’energia elettrica.