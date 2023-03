Gedi, c’è l’offerta di banca Finint per l’acquisto delle testate del Nordest

Il gruppo Gedi, di proprietà di Exor, holding degli Agnelli-Elkann, ha ricevuto da banca Finint, nelle vesti di promotore e sottoscrittore diretto, un’offerta per l’acquisizione delle testate del Nord-Est. Le testate interessate sono il Corriere delle Alpi, il Mattino di Padova, il Messaggero Veneto, la Nuova di Venezia e Mestre, Il Piccolo, la Tribuna di Treviso e Nordest Economia.

“Le parti entreranno ora in negoziazioni in esclusiva – si legge in una nota del gruppo Gedi – per consentire lo svolgimento della due diligence e, parallelamente, procederanno alla predisposizione e discussione dei documenti contrattuali che disciplineranno l’operazione. La stipula dell’accordo, condizionata al buon esito delle trattative, è prevista entro il mese di giugno 2023, fermo restando che l’accordo diverrà definitivo al soddisfacimento delle usuali condizioni sospensive per operazioni di questa natura e delle procedure previste dalle vigenti disposizioni”.