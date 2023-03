Dal 1° aprile nuova linea scolastica LS1 da Leinì a Settimo Torinese

Da sabato 1° aprile sarà in servizio la linea scolastica suburbana LS1 che collega i comuni di Leinì e Settimo Torinese.

La linea LS1 sostituisce il percorso Leini-Settimo della linea extraurbana 3092 che dal 1° aprile non sarà più attivo. Gli altri percorsi della linea 3092 non subiranno variazioni.

Il percorso della linea LS1:

Direzione Settimo Torinese: dal capolinea di Leinì presso la fermata n. 17801 – “Bar Florian” prosegue per via Lombardore, via Volpiano, viale Europa, via Torino (Mappano), strada Fantasia (Leinì), strada del Fornacino – S.P. 12, via Leinì (Settimo Torinese), cavalcavia 8 Agosto 1944, corso Piemonte, via San Benigno, via Don Carlo Gnocchi, via Brunelleschi (capolinea di Settimo Torinese presso la fermata n. 13043 – “Brunelleschi”).

Direzione Leinì: dal capolinea di Settimo Torinese presso la fermata n. 13043 prosegue per via Brunelleschi, via Fantina, via Leinì, corso Piemonte, cavalcavia 8 Agosto 1944, via Leinì, strada del Fornacino – S.P. 12 (Leinì), strada Fantasia, via Torino (Mappano), via Torino (Leinì), viale Europa, via Lombardore (capolinea di Leinì presso la fermata n. 17801).