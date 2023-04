La guida per comprare i biglietti e per diventare volontari per le Olimpiadi di Parigi 2024

Da venerdì 26 luglio a domenica 11 agosto 2024 si svolgeranno le Olimpiadi di Parigi 2024 . I giochi Olimpici ritornano in Europa nella città del loro creatore Pierre De Coubertin e a poche centinaia di chilometri dal Piemonte che ancora ricorda l’edizione invernale di Torino 2006.

Una occasione decisamente imperdibile per gli appassionati di sport che vengono dall’Italia e dal Piemonte.

Le competizioni si svolgeranno per la maggior parte a Parigi e nel territorio dell’ Île-de-France

I Giochi di Parigi sono destinati a diventare i più inclusivi di sempre con l’ingresso di nuove discipline per i giovani come lo skateboard e la break dance, una divisione equa tra atlete e atleti, e la vendita di biglietti online in tutto il mondo.

Tutti i biglietti per i Giochi olimpici e paralimpici di Parigi 2024 saranno venduti solo online e in tutto il mondo.

I Giochi Olimpici di Parigi 2024 vedranno disponibili quasi 10 milioni di biglietti su più di 750 eventi. Per i Giochi Paralimpici saranno in vendita quasi 3,4 milioni di biglietti.

Si è già conclusa la prima fase di vendita dei biglietti in programma tra il 1° dicembre 2022 e il 31 gennaio 2023 in cui occorreva scegliere un tipo specifico di biglietto, uno sport o una fascia di prezzo e accedere al sorteggio. La fase è continuata dal 15 febbraio, con le prime prenotazioni. I sorteggiati informati via mail avevano 48 ore a loro disposizione per l’acquisto dei biglietti fino al 15 marzo 2023. La spesa massima a persona era fissata a 1.150 euro per i biglietti piu cari, mentre per i biglietti normali si potevano spendere fino a 1050 euro per prenotare fino a 30 biglietti

I biglietti potranno essere rivenduti e comprati sul sito ufficiale parallelo di rivendita dei biglietti. Ogni altro tipo di rivendita dei biglietti è vietato e i biglietti che verranno smerciati fuori dai canali ufficiali saranno cancellati, mentre il loro proprietario non potrà essere ammesso agli eventi e neppure rimborsato. Sono ovviamente previsti biglietti per persone in sedia a rotelle e con disabilità.

Nel mese di maggio 2023 parte una seconda fase di vendita per i biglietti singoli, comprese le cerimonie, che segue un processo organizzativo simile. Fino al 20 aprile 2023 è possibile prenotarsi per un nuovo sorteggio il cui esito poi verrà comunicato con una mail che permetterà di accedere all’acquisto dei biglietti.

In parallelo è anche partito il percorso per diventare volontari per le Olimpiadi di Parigi 2024. Per partecipare come volontari alle Olimpiadi di Parigi occorre avere almeno 18 anni al primo di gennaio 2024, parlare francese o inglese e essere disponibile a spendere almeno 10 giorni fra l’apertura del Villaggio Olimpico, che sarà localizzato a Saint Denis vicino allo Stade de France, e due giorni dopo la chiusura dei Giochi Paralimpici.