Sci alpino: il Sestriere campione italiano a squadre, oro al Fosson Crammont

È stata lotta serrata fino all’ultimo al Criterium Italiano a squadre di sci alpino, riservato alle categorie Ragazzi e Allievi. A Pila (Valle d’Aosta), dopo 3 giorni di gare, a vincere sono stati i piemontesi dello sci club Sestriere, capaci di totalizzare 12.495 punti. Alle loro spalle i valdostani del Crammont (12.274) e gli altoatesini del Seiser Alm (11.850). La medaglia d’oro under 14 è stata conquistata dal Crammont, quella under 16 dal Sestriere.

Oggi il settore femminile ha gareggiato sulla pista Renato Rosa. Il gigante Allieve è stato vinto da Anna Trocker del Seiser Alm che ha chiuso in 1’07”81 e battuto la concorrenza partendo con il pettorale 153. L’altoatesina ha rifilato 44/100 a Giorgia Oprandi dello Ski College Veneto e 56/100 a Giulia Mariani del Circolo Sciatori Madesimo. Tra le Ragazze altro successo di Carlotta Pedrolini (Skiing) al traguardo in 1’10”82; alle sue spalle Giorgia Casella (Mondolè Ski Team; 1’11”37) e Lavinia Sambuco (Lazio; 1’11”83).

Il gigante Allievi, disputato sulla Bellevue, è andato a Luca Loranzi dello Sporting Campiglio, al traguardo in 50”40; seconda posizione per Giulio Paolo Cazzaniga (Valchisone; 51”74) e terza per Edoardo Lallini (Livata; 52”25). Tommaso Zanardi del 18 di Cortina si è invece imposto nella gara Ragazzi con il crono di 59”07, a precedere Riccardo Depetris Pollini (Ossola Ski Team; 59”33) e una coppia di atleti appaiati in terza posizione con il tempo di 59”34: Matthias Mahlkneckt (Gardena) e Ascanio Simoni (18).

Si chiude un’altra straordinaria edizione del Memorial Fosson, capace di coinvolgere 650 atleti e 130 allenatori accrediti, cui si aggiungono diversi accompagnatori. L’evento a squadre è ormai diventato appuntamento irrinunciabile di fine stagione, come più volte ripetuto in questi giorni dai responsabili degli sci club che ogni anno tornano volentieri sui pendii della Valle d’Aosta.