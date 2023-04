Olimpiadi 2026, Torino perde il pattinaggio di velocità: si faranno a Rho Fiera

Torino e il Piemonte restano fuori dalle Olimpiadi 2026: le gare di pattinaggio di velocità dei Giochi del 2026 si faranno in un padiglione della Fiera di Rho,

Secondo quanto apprende l’Ansa, il villaggio olimpico di Cortina sorgerà a Fiames. La decisione verrà ufficializzata martedì dal cda della Fondazione Milano-Cortina.

“Il Presidente della Regione e il Sindaco di Torino – si legge in una nota – appreso l’esito della cabina di regia sulle Olimpiadi Milano-Cortina, ringraziano il ministro delle infrastrutture e trasporti per aver proposto l’audizione formale di Regione e Comune sul dossier che candida Torino e il Piemonte a ospitare le gare di pattinaggio di velocità all’Oval di Torino. Il Presidente e il Sindaco sono disponibili fin da ora e ne daranno immediata comunicazione alla fondazione Milano-Cortina per organizzare al più presto la presentazione del dossier”.