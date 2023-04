Inaugurato oggi To Dream: top brand e marchi in anteprima per l’Italia

È stata inaugurata oggi, giovedì 13 aprile, la prima fase di To Dream, il più grande Urban District del Piemonte, nato da un concetto innovativo in linea con la mission di Romania Sviluppo. Al taglio del nastro erano presenti il sindaco della Città di Torino, il presidente della Regione Piemonte, altre istituzioni cittadine, Francesco Federico, AD Romania Sviluppo e Marcella Turco, Shopping Center Manager To Dream.

To Dream è un’idea originale che sviluppa a Torino, su un’area complessiva di 270.000 mq, tra open mall e area parcheggi, in posizione strategica, un concetto inedito di integrazione tra shopping, leisure, servizi, uffici e accoglienza. Un design raffinato, un’offerta di 107 attività, tra cui 24 ristoranti, tra top brand e marchi in anteprima per l’Italia, una vasta area entertainment, un cinema con 8 sale, una palestra, numerosi servizi e un hotel 4 stelle, oltre al nuovo headquarter Michelin. E ancora la pista per go-kart, una delle più lunghe d’Europa, costruita su tre livelli. Il tutto all’interno di un parco urbano che rende To Dream un vero e proprio polo attrattivo per tutti i target: luogo di riferimento a livello regionale e di una vasta area del Nord-Ovest.

La prima fase, inaugurata oggi, consiste di circa 25.000 mq di attività commerciale, ristorazione e servizi. In questa fase apriranno 56 attività, di cui 14 ristoranti.

Tra i brand, alcuni hanno scelto To Dream per inaugurare il primo negozio in Piemonte: è il caso di New Yorker, marchio di moda nato in Germania negli anni Ottanta e a oggi uno dei più importanti brand internazionali della moda. King, specializzato nel retail di abbigliamento e di articoli sportivi, apre invece a To Dream il suo flagship store nel Nord Italia. Il nuovo negozio sarà il primo punto vendita in città, il quarto in Piemonte dopo Beinasco, Settimo Torinese e Vercelli. Conté, storico marchio biellese di calzature fondato dalla famiglia Musso, patron della casa madre Biella Scarpe, apre a To Dream un nuovo store con un layout innovativo e contemporaneo per presentare una vasta scelta di prodotti per uomo, donna e bambino.

Alcuni marchi internazionali si presentano a To Dream con format consolidati e attrattivi: H&M, catena di abbigliamento svedese che coniuga moda e qualità al miglior prezzo in maniera sostenibile, Mango e OVS, leader in Italia dell’abbigliamento uomo, donna e bambino. Poi KIABI, che presenterà le sue collezioni, a piccoli prezzi per tutta la famiglia, con un nuovo concetto di store dal percorso intuitivo per il cliente, e ancora Piazza Italia.

La proposta del settore beauty è molto ampia con marchi affermati e riconosciuti come Douglas, che, con 370 profumerie, è la prima insegna di beauty store in Italia. Il format del negozio di To Dream è premium con un’offerta completa che comprende anche brand esclusivi come Kylie Cosmetics, Chiara Ferragni e Smashbox.

La più grande catena commerciale europea di drugstore dm drogerie markt, specializzata in prodotti beauty, make-up, alimenti bio, integratori, prodotti per l’infanzia, per la casa e per gli animali, apre a To Dream il suo quinto punto vendita a Torino con un’offerta di oltre 600 marche, 26 delle quali sviluppate in-house. Portobello avvia il trentatreesimo negozio della catena retail e il secondo punto vendita torinese. Specializzato in quattro macro categorie merceologiche: casalinghi, elettronica e regali, tessile e abbigliamento, cura della casa e della persona.

Il settore arredamento si completa con Kasanova, che inaugura a To Dream un punto vendita con un format “plus” – con ampi corner dedicati alla profumazione, agli arredi da esterno e all’offerta tessile primaverile -, il marchio internazionale di prodotti per la casa di origine scandinava Jysk e l’italiana DondiSalotti, che in occasione dell’apertura del nuovo store all’interno dell’Urban District presenterà in anteprima la collezione 2023 di divani. Miniso, brand internazionale di lifestyle con oltre 5.000 negozi nel mondo, inaugurerà a To Dream il suo secondo store torinese, dopo quello di Officine S, andando a costituire i due unici punti vendita piemontesi. Un marchio sempre apprezzato come Flying Tiger Copenhagen, la nota catena danese di design low cost, avrà un suo punto vendita all’interno dell’Urban District.

To Dream si arricchirà inoltre di uno spazio interamente dedicato alla cultura e all’intrattenimento, con un Mondadori Bookstore. Il più esteso network di librerie in Italia propone una scelta editoriale di oltre 15.000 titoli tra narrativa, saggistica, e grandi classici oltre a uno spazio Just Comics che ospita un’ampia selezione di manga, supereroi e graphic novel.

Pandora, brand danese di gioielli rifiniti a mano, aprirà uno store all’interno del distretto urbano con un format del tutto nuovo, uno spazio elegante, luminoso e funzionale dove le collezioni di gioielli saranno le grandi protagoniste.

La food-court propone un’offerta vasta e diversificata. Apre qui il primo chiosco torinese della gelateria CremAmore. La caffetteria porterà la firma e la qualità di Caffè Vergnano 1882.

L’offerta food spazia dalla pizza artigianale romana di Rom’antica – preparata secondo i criteri di freschezza, stagionalità e trasparenza – a Kebhouze, il primo food brand di kebab, che ha come protagonista questo particolare street food rivisitato per affiancare alla classica ricetta con vitello e tacchino, anche la versione con il pollo, il black angus e il kebab 100% vegetale. Per Löwengrube, il ristorante-birreria in stile autentico bavarese, creato nel 2005 dagli imprenditori italiani Pietro Nicastro e Monica Fantoni, l’opening di To Dream rappresenta un tassello importante per la crescita del brand che nel 2023 inaugurerà sei nuovi locali in Italia. Per la prima volta a Torino anche Billy Tacos, specializzato nella cucina tex mex.

Nella seconda fase – la cui apertura è prevista per l’autunno 2023 – l’offerta commerciale si arricchirà con una nuova area di 20.000 mq, tra negozi e ristoranti. Arriveranno a To Dream grandi marchi come Zara, Primark, Calzedonia, Foot Locker e JD Sports.

Con la seconda fase sarà quasi completata anche l’offerta della ristorazione che si amplierà ancora di più grazie alle aperture di Rossopomodoro, Old Wild West e dell’enoteca e wineshop Signorvino.

La terza, e ultima, fase di sviluppo dell’Urban District si concluderà nella seconda metà del 2024, e vedrà il completamento dell’offerta commerciale con l’apertura di tutti i 107 negozi e dei 24 ristoranti previsti. Fra le tante novità anche lo steak restaurant Roadhouse, il self service Flunch e Wagamama, esempio di eccellenza nella cucina asiatica moderna. Le tre food court di To Dream – la prima sotto la torre piezometrica dedicata principalmente al fast food e al delivery, la seconda nell’area centrale, e la terza a completamento del progetto – saranno elementi fondamentali nell’organizzazione degli spazi dell’Urban District.

L’ultima fase del progetto vedrà il completamento del Retail Park con le insegne Decathlon, Conad, Arcaplanet, Deichmann, ed Euronics, oltre all’apertura dei circa 6.000 mq di hotel Courtyard by Marriott con 120 camere, dell’area fitness di Virgin, e della parte leisure che comprende la pista su tre livelli di Hollywood Kart, Monkey Town e il cinema multisala Starplex.