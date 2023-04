Quattro lupi trovati morti nell’Alessandrino, indagini in corso

Sono in corso accertamenti di carabinieri forestali e personale della vigilanza provinciale per escludere l’avvelenamento e risalire alle possibili cause di morte di quattro lupi, trovati nell’area boschiva di Albera Ligure in Val Borbera (Alessandria).

Le indagini – come spiegato in una nota dell’Arma riportata da Ansa – sono condotte con il supporto delle Uca (Unità cinofile antiveleno), reparti qualificati provenienti da Piemonte, Liguria, Lombardia. Composte da un conduttore e da un cane addestrato all’individuazione di bocconi ed esche, sono state attivate anche per la bonifica dell’area prossima a quella del ritrovamento degli animali. Attualmente sono impiegati 22 tra labrador, pastori tedesco e belga malinois.