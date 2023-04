Al Caffè Muller di Torino ci si prepara all’Apocalisse con la meditazione e la musica

Un bagno sonoro in cui tre musicisti accompagnano le frasi sibilline di un software di intelligenza artificiale, usato come oracolo, per prepararsi all’Apocalisse. Sabato 22 aprile alle ore 21:00 presso il Teatro Café Müller di Torino andrà in scena, in prima nazionale, Meditazione guidata all’Apocalisse, performance musicale di Enrico Ascoli, Beatrice Zanin e Davide Vizio, nell’ambito della stagione teatrale 2023 realizzata con la direzione artistica della regista e coreografa Caterina Mochi Sismondi e sostenuta dal Bando TAP – Torino Arti Performative per la terza annualità 2022/24, in collaborazione con il centro di produzione blucinQue/Nice.

Come durante una vera seduta di meditazione, non vi sarà platea ma il pubblico potrà accomodarsi nelle posture che più ama per un viaggio introspettivo, ascoltando la musica dal vivo dei tre musicisti e lasciandosi trasportare dalle parole del computer-guru, in un ambiente che trascende lo spazio teatrale per diventare tempio di un futuro al tempo stesso luminoso e grottesco. La realizzazione dei costumi vede la collaborazione della scenografa Luna Iemmola.

Musicista polimorfa, Beatrice Zanin comincia il suo percorso con lo studio classico del violoncello, approdando successivamente all’esplorazione dell’indie e dell’underground, per poi dedicarsi alla produzione di musica elettronica e alla scrittura di musica per il teatro. Dal 2011 al 2018 in veste di violoncellista pop, affianca numerosi cantautori (Celona, Morino – Mau Mau, Spaccamonti, Bianco, Mao, Jaselli, Dellera) sui palchi italiani e nelle loro esibizioni televisive e radiofoniche. Nel 2016 l’artista pubblica il suo disco d’esordio A Torino come va (Libellula/Audioglobe) che le procura un’intensa attività live e segnalazioni sui più importanti magazine cartacei nazionali (Rolling Stone, Rumore, D-La Repubblica delle donne). Dal 2018 esplora altri ambiti, collaborando con il Museo Nazionale della Scienza di Milano, per il quale rielabora alcuni brani settecenteschi in chiave elettronica, e partecipando come ospite al programma televisivo Rai Nessun Dorma, condotto da Massimo Bernardini. Dalla primavera del 2018 è collaboratrice musicale stabile della regista e coreografa Caterina Mochi Sismondi (cofounder di Superbudda) della compagnia blucinQue di Torino. La ricerca che sta conducendo si concentra prevalentemente sull’uso sincretico di violoncello, manipolazione elettronica e sound design. Il primo risultato di questo studio, il brano Vertigine di Giulietta, reinterpretazione di alcune musiche di Sergej Prokofiev, è stato trasmesso dal critico musicale Sandro Cappelletto su Radio 3. Nel 2021 pubblica l’ep “Me-Mo” a nome “Polimnia” in collaborazione con l’etichetta indipendente torinese Salgari Records con sonorità vicine alla house music organica.

Davide Vizio lavora con la musica elettronica d’ascolto, da ballo e sperimentale. Dal 2016 Si occupa di live electronics e regia del suono con il collettivo orchestra Pietra Tonale, mentre nel 2018 fonda Salgari Records, label collettivo che si occupa di elettronica ibrida a sonorità tradizionali e folkloriche. Produce e milita attivamente all’interno della label Salgari Records e su etichette discografiche internazionali con differenti progetti (Moblack Records, La Tempesta Dischi, Random Collective), collaborando con strumentisti e musicisti provenienti da varie parti del mondo, performando in festival internazionali quali: Fusion Festival, Jazz Re:Found, Torino Jazz Festival, Atlas Festival, ConCorto Film Festival, Seeyousound Festival , Jazz is Dead, Chamoisic Festival, Club2Club.

Enrico Ascoli, sound artist, sound designer e music producer. Enrico Ascoli lavora nell’ambito della sound art, della musica sperimentale. Realizza suoni e musiche per documentari, film di animazione e lungometraggi. Porta avanti una ricerca personale negli ambiti del field recording e della musica elettroacustica. Nell’ambito dell’arte contemporanea crea installazioni sonore, composizioni musicali e performance site specific. In queste opere vengono utilizzati oggetti quotidiani, processi culinari, sculture cinetiche e registrazioni di suoni ambientali provenienti da diverse aree geografiche, creando un dialogo tra astrazioni estetiche e prospettive socioculturali.