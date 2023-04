Apolide Drops, la musica torna in alpeggio all’Alpe Musrai

Riparte sabato 29 aprile 2023, dalla piccola borgata Alpe Musrai (ad Alpette), APOLIDE DROPS, il format culturale nato dall’esperienza di Apolide e ideato da To Locals, nel segno della sostenibilità e del rispetto dell’ambiente.

Dopo il successo della prima edizione che ha ospitato, tra gli altri, Bianco, Adriano Viterbini e Fusaro, la rassegna torna nelle aree interne e montane e nelle Valli del Canavese scegliendo scenari naturali e spazi non convenzionali con l’obiettivo di farne conoscere la bellezza e, al contempo, di portarvi cultura, creare nuove comunità ed esperienze collettive, nel rispetto della natura e con grande attenzione all’impatto ambientale. Questa è la mission di “Apolide Drops”, un format nato dall’esperienza dell’omonimo Festival che dal 2003 unisce musica, cultura, libri, sport, spettacoli e camping nell’Area Naturalistica Pianezze di Vialfrè.

Con la musica di Roberto Angelini, Emma Nolde, Federico Dragogna, Renzo Rubino per la parte live, l’arte circense e gli spettacoli di Fausto Giori, Federica Buzzi, Luigi Ciotta, Angela Delfini per la parte show e infine, per la sezione talk, le parole e i libri di Giulia Muscatelli, Luca Ragagnin, Giorgio Olmoti, Ilario Blanchietti & Ettore Sartoretto Verna.

Da aprile a settembre, quattro appuntamenti a ingresso libero, dal primo pomeriggio al tramonto, completamente immersi nella natura.

Un format culturale ad impatto zero, tra i primi in Italia a prevedere un evento di lunga durata in totale assenza di allaccio elettrico da rete fissa e di generatori a gasolio.

Se nel primissimo appuntamento di Apolide Drops 2022 sono stati erogati 1,5kw producendo 0 grammi di CO2 per ben 4 ore di spettacolo, la strada intrapresa da To Locals non può che continuare su un percorso di immersione totale nell’ambiente che lo circonda.

Quest’anno l’ente ha deciso, infatti, di investire su una scenografia realizzata da IZMADE, studio di progettazione e design torinese che realizza strutture con materiale riciclato e su un generatore solare, così da convertire l’energia prodotta dal sole in energia elettrica e accumularla in una batteria da utilizzare durante gli eventi. Il risultato è notevole non solo in termini di impatto ambientale ma di valorizzazione degli eventi culturali proposti. Riuscire ad organizzare in alta quota un evento che non debba avere necessariamente breve durata (perché legata a quella delle batterie che forniscono corrente), ma che invece duri addirittura più di 4 ore, è di sicuro un risultato raro nel panorama piemontese e non solo.

L’appuntamento inaugurale della seconda edizione si tiene sabato 29 aprile dalle 14.00 presso la piccola borgata Musrai: un alpeggio, due baite e una Chiesetta affacciati sopra il Comune di Alpette (Torino), per una giornata perfetta per immergersi nell’arte e nella natura, con un programma che prevede la presentazione di “Balena” (Edizioni Nottetempo), libro d’esordio dell’autrice torinese Giulia Muscatelli, lo spettacolo circense di Fausto Giori e il live di Roberto Angelini.

Unire più arti performative è uno dei marchi di fabbrica di To Locals che grazie alla ventennale esperienza di Apolide Festival da tempo investe in intrattenimento che possa coinvolgere più fasce di età.

Apolide Drops è sicuramente un esperimento riuscito, che volge a coinvolgere appassionati di musica e natura ma anche famiglie e di conseguenza bambini.

Dopo Alpe Musrai sarà la volta della Valle Sacra, nello specifico al Pian delle Nere (Castelnuovo Nigra, TO) domenica 21 maggio (in piena fioritura dei narcisi, spettacolo unico) per poi proseguire in Valchiusella domenica 18 giugno e chiudere in Valsoana domenica 24 settembre.

APOLIDE Drops, promosso e ideato da To Locals – ente che organizza da sempre APOLIDE Festival – vuole portare la cultura e le persone ad appropriarsi di spazi naturali che abitualmente non vengono utilizzati per la fruizione di contenuti culturali ma che sono accessibili ed identitari per il territorio, ampliando e destagionalizzando, così, l’esperienza di APOLIDE Festival negli altri mesi dell’anno.

Il programma del primo appuntamento – sabato 29 aprile 2023

Ore 14.00

GIULIA MUSCATELLI presenta “Balena”

L’autrice torinese presenta il suo primo libro, Balena, uscito nel 2022 per Edizioni Nottetempo. Un esordio fortunato, come quello che la vede, nel 2023, alla scrittura del suo primo podcast “Sotto le unghie” prodotto da Mondadori Studios. Giulia scrive anche articoli di approfondimento per diverse testate. Si occupa di progetti di comunicazione per le aziende, di archivi e musei d’impresa ed è, inoltre, consulente per la direzione creativa e artistica di centri culturali e case editrici, per la promozione e il racconto di testi letterari in chiave contemporanea.

Per il primo degli appuntamenti con i talk di Apolide Drops 2023, Giulia racconta il suo “Balena”, la storia di un corpo che cambia e diventa gigantesco, ma anche la storia di una donna che si riappropria di sé grazie a quel corpo.

Ad accompagnare la presentazione Paolo Dordi di Rockerilla.

Ore 15.00

Fausto Giori in “DEMENZIO”

Abbraccia con passione l’arte della mimica e le tecniche della recitazione emotiva. Le esperienze acquisite, lo spirito di ricerca, la continua ricerca di vivere il sogno e la costante ricerca dell’intuizione giusta gli hanno permesso di creare DEMENZIO, un nuovo fantastico spettacolo comico. Funambolo dell’improvvisazione, acrobata dell’illusione e clown, Fausto Giori fa fluttuare con lui in uno spettacolo comico e originale dove realtà e logica cambiano i loro connotati continuamente.

Ore 16.00

Roberto Angelini dal vivo

Il chitarrista e cantautore suona dal vivo i brani tratti dai suoi album e progetti artistici. Nello scenario naturale di Musrai Angelini porta il suo personalissimo modo di suonare la lapsteel, caratteristica che contribuisce a renderlo tra i chitarristi più apprezzati della scena italiana, e che lo ha visto, e lo vede, suonare con nomi come Fabi, Silvestri, Gazzè, Planet Funk, Fabrizio Moro, Emma Marrone, Orchestraccia. Dopo l’approdo al grande pubblico nel 2003 con l’album “Angelini” (EMI) che contiene le hit “GattoMatto” e “La Gioia del Risveglio” e aver fondato una sua etichetta indipendente (FioriRari), con la quale pubblica due dischi a suo nome, riprende l’attività di musicista che lo vede tra i più interessanti chitarristi del panorama nazionale. Nascono vari progetti paralleli, tra cui il duo fondato con il cantautore Pier Cortese “Discoverland”, e quello nato insieme al violinista Rodrigo D’Erasmo per celebrare e divulgare un artista cult come Nick Drake, da cui nasce anche un disco, “Pong Moon” e diversi eventi e progetti come il documentario “Songs in a conversation” diretto da Giorgio Testi, presentato al Festival del Cinema di Roma 2019 e tuttora in programmazione su Sky Arte. Firma come co-produttore il fortunato e pluripremiato album di Niccolò Fabi “Tradizione e Tradimento” (2019). Dal 2013 è al fianco di Diego “Zoro” Bianchi, dapprima su Rai3 con la trasmissione “Gazebo” poi su La7 con “Propaganda Live”.

APOLIDE Drops 2023 è organizzato con il contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo, con il sostegno di Regione Piemonte, con il supporto di AEG, con la partnership con Adabin Food Consulting, Dunter, Housedada, IZMADE, Libellula Music, con la mediapartnership di Quotidiano Canavese e con il patrocinio del Consiglio Regionale del Piemonte, della Città di Torino e del Gal Valli del Canavese.

Apolide Drops, insieme ad Apolide Festival, Morena Stories, il Festival della Reciprocità, il Biking GAL e molte altre manifestazioni, si inserisce all’interno di un processo di sviluppo e valorizzazione del turismo culturale che sta facendo grandi passi nel Canavese, territorio ricco di storia, di spazi naturali, scorci panoramici meno noti ma non meno affascinanti di altre zone del Piemonte. Questo percorso di To Locals, iniziato 20 anni fa con Apolide Festival, nasce da un amore sincero per questo territorio e da un forte radicamento in esso, ed è determinato a proseguire nel racconto del Canavese, della sua bellezza e della ricchezza culturale che può offrire.