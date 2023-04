I positivi alla peste suina africana sono ora 593, tre in più rispetto all’aggiornamento precedente. I nuovi casi sono stati riscontrati tutti in Piemonte. Salgono così a 376 le positività totali; in Liguria invece rimangono stabili a 217.

I tre nuovi casi piemontesi sono stati registrati in provincia di Alessandria: due a Grognardo (ventidue le positività in quel Comune da inizio emergenza) e uno a Tassarolo (sette).