Delegazione bulgara in Piemonte per studiarne il modello di Elisoccorso

La Direzione dell’Azienda Sanitaria Zero Piemonte ha ricevuto il Ministro della Salute della Bulgaria, Dott. Asen Medzhidiev, accompagnato dalla sua delegazione. Lo scopo della visita è stato quello di conoscere il modello organizzativo e logistico del Servizio di Elisoccorso 118 del Piemonte, che la Bulgaria intende attivare per il proprio Servizio di Elisoccorso Nazionale.

L’Assessore Regionale alla Sanità del Piemonte, ringraziando Azienda Zero per le importanti relazioni nazionali e internazionali che sta realizzando, osserva come il Servizio di Elisoccorso 118 rappresenti un modello al quale guardano con attenzione i Sistemi Sanitari di diversi Paesi, grazie ad uno standard di qualità e sicurezza continuamente monitorato e mantenuto attraverso addestramenti e aggiornamenti periodici di alta professionalità. L’Assessore sottolinea, inoltre, che il servizio viene erogato anche nelle ore notturne, garantendo così la continuità dell’assistenza sanitaria, con l’ausilio di oltre duecento siti autorizzati all’atterraggio notturno su tutto il territorio regionale, comprese le aree più remote e i rifugi alpini.

Il dott. Roberto Vacca, Direttore dell’Elisoccorso Regionale 118 insieme al Dott. Andrea Mina, Responsabile della S.S. Coordinamento Postazione Territoriale 118 di Torino, hanno illustrato il modello piemontese di Elisoccorso, spiegando come lo stesso sia attualmente un modello di riferimento nazionale per efficacia ed efficienza, svolgendo mediamente 3.200 – 3.400 missioni di soccorso all’anno, grazie ai quattro elicotteri in servizio nelle ore diurne sulle quattro basi provinciali (Torino, Alessandria, Borgo Sesia e Cuneo) e uno in servizio notturno sulla base di Torino.

Sono state inoltre illustrate le modalità di intervento che permettono di portare elevata competenza sanitaria e tecnica in quelle aree disagiate e impervie, in cui il soccorso su strada sarebbe difficoltoso o addirittura impossibile. Gli equipaggi sanitari sono composti da Medici ed Infermieri con grande esperienza nella gestione di pazienti critici ad elevata complessità clinica, coadiuvati dal personale tecnico del Soccorso Alpino Regionale.

Successivamente la delegazione ha visitato l’elisuperficie dell’Ospedale CTO di Torino, dove il Dott. Roberto Colombo, Coordinatore della Commissione Tecnica Regionale Elisoccorso 118 ha descritto gli aspetti strutturali e normativi di una elisuperficie ospedaliera.

L’incontro è proseguito presso la sede della Centrale Operativa 118 di Grugliasco, dove la delegazione ha potuto assistere all’attività svolta dagli infermieri addetti alla ricezione delle chiamate e dell’eventuale invio del mezzo di soccorso più adeguato, compreso l’elisoccorso ed assistere alla presentazione del Soccorso Alpino Regionale.

La visita è continuata alla Base Elisoccorso di Torino, dove la delegazione bulgara ha potuto vedere l’allestimento dell’elicottero utilizzato per l’elisoccorso. All’incontro erano presenti tra gli altri, il Commissario dell’Azienda Sanitaria Zero, Dott. Carlo Picco, il Direttore Sanitario dell’Azienda Sanitaria Zero, Dott. Gianluca Ghiselli, il Direttore Amministrativo dell’Azienda Sanitaria Zero, Dott.ssa Simonetta Pagano, il Direttore del NUE112, dott. Valter Occelli, il Responsabile avvio attività S.C. Erogatori Privati e Gestione Organizzativa Grandi Eventi, Dott.ssa Raffaella Fornero, il Coordinatore per le fasi iniziali dell’area Formazione e Qualità di Azienda Zero, il Dott. Marco Pappalardo, il Presidente del Soccorso Alpino, Dott. Luca Giaj Arcota.