Uncem plaude alla candidatura della Sacra di San Michele come patrimonio UNESCO

“Uncem apprezza e condivide pienamente il piano di candidatura della Sacra di San Michele e di altri 7 siti benedettini italiani all’Unesco. Il Piano di gestione elaborato dal Politecnico di Torino già vede compatti Enti locali e imprese. Uncem è a fianco di questo lavoro prezioso sul simbolo del Piemonte e confida nel pieno impegno e supporto del Ministero della Cultura e degli Affari regionali. È un luogo simbolo, che unisce le valli Sangone e Susa a Torino, che rappresenta vitalità e forza storica del territorio, vita religiosa e valori di impegno nella valle. Anche Torino deve sostenere il Piano, con la Città che apre un percorso per mettere in sinergia e in rete i beni culturali delle valli con quelli dell’area urbana” – dichiara Roberto Colombero, Presidente Uncem Piemonte.