Pioggia intensa: smottamenti e allagamenti tra Lurisia, Chiusa Pesio e Roccaforte Mondovì

Il Cuneese sta soffrendo maggiormente per le intense piogge previste dall’allerta gialla dell’Arpa Piemonte diramata per la giornata di oggi, domenica 30 aprile. A subire le conseguenze maggiori sono stati i comuni di Lurisia, Roccaforte Mondovì e Chiusa Pesio, il cui comune ha avvisato la popolazione che “mentre la Protezione Civile Comunale sta sorvegliando costantemente il livello di criticità, si invita la popolazione a spostarsi solo per lo stretto necessario e a prestare prudenza”.

Smottamenti e allagamenti risolti con l’intervento della protezione civile e dei vigili del fuoco insieme ad imprese locali che hanno fornito mezzi per scavare e spostare i detriti, oltre ai tecnici dell’Italgas che a Lurisia hanno controllato una cabina portata via dall’acqua.

Per ora nessuna borgata risulta chiusa, ma è stata segnalata una frana sotto il Mirabello a Chiusa pesio sulla strada provinciale 5 in direzione di Peveragno. “Abbiamo allertato le squadre Aib che sono al lavoro con i tecnici della protezione civile – dice a La Stampa il sindaco Claudio Baudino – , intanto oltre all’ordinanza di chiusura della provinciale, anche strada Mombrisone è chiusa per allagamenti e nelle prossime ore vedremo quali nuove decisioni assumere. Ci ha raggiunti anche il presidente della provincia Luca Robaldo che sta seguendo anche le criticità di altri territori”.