Chi sono Mauro Laus, Mimmo Carretta e Maria Grazia Grippo

Mauro Laus, Mimmo Carretta e Maria Grazia Grippo, i tre politici PD coinvolti nell’indagine della magistratura di Torino, sono tra i personaggi di spicco del Partito Democratico del Piemonte e di Torino.

Mauro Laus è nato a Lavello in provincia di Potenza il 7 agosto 1966. Nel 2005 è stato eletto consigliere regionale del Piemonte nelle liste della Margherita e rieletto in Consiglio nel 2010 e nel 2014, nelle liste del Partito Democratico. Il 30 maggio 2014 viene eletto presidente del Consiglio regionale del Piemonte. Nel 2018 viene eletto al Senato e nel 2022 Deputato. E’ il leader della corrente di maggioranza del PD torinese e uno dei “grandi elettori” del sindaco di Torino Stefano Lo Russo. E’stato per anni presidente della REAR e ad oggi socio della stessa.

Domenico detto Mimmo Carretta nato nel 1974 é stato per 10 anni consigliere comunale a Torino, poi segretario provinciale del Pd. E stato fra i piû convinti supporter del Sindaco Lo Russo durante la sua campagna elettorale. Mimmo Carretta è poi entrato nella giunta Lo Russo come assessore a sport, grandi eventi, turismo e tempo libero, rapporti con consiglio comunale. Mimmo Carretta è un dipendente della Rear in congedo.

Maria Grazia Grippo, vercellese di 50 anni è stata la prima donna a diventare presidente del Consiglio Comunale di Torino. Maria Grazia Grippo è una giornalista che ha lavorato a lungo negli staff del PD e di Laus in Regione Piemonte e a diverse riprese per la REAR nella comunicazione esterna, nelle relazioni con i media e nell’ufficio stampa. Eletta in consiglio comunale a Torino, ne è poi diventata presidente.

La Rear é una cooperativa multiservizi fondata nel 1984, diventata negli anni un vero leader del settore che offre servizi di sicurezza, accoglienza, cultura, custodia, vigilanza, teleallarme e antincendio con molti clienti legati al settore culturale e pubblico come il Museo Egizio il Museo del Cinema, il Teatro Stabile l’auditorium Parco della Musica di Roma o il Comune di Torino, la Regione Piemonte, il Comune di Firense, l’Università di Torino. La REAR ha circa 1.500 dipendenti e 30 milioni di euro di fatturato e controlla la società immobiliare Futura investimenti, che è proprietaria del complesso di Grugliasco. Mauro Laus è stato in passato presidente della Rear e ora socio della cooperativa.