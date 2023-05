Torino invasa dalla festa dei tifosi del Napoli per lo scudetto – i video

Sono stati migliaia i tifosi del Napoli ed i simpatizzanti che ieri sera, al fischio finale della partita, si sono riversati per le strade di Torino e di tutte le città del Piemonte per festeggiare lo scudetto. Caroselli, cori, bandiere. Per una notte Torino si è tinta di azzurro.

Non sono ovviamente mancati i cori contro la Juventus in una festa che comunque non ha registrato disordini.