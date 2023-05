M5S Piemonte: “Aggressione Conte, episodio inquietante. La violenza non è mai tollerabile”

Nota stampa dei portavoce e i referenti del Movimento 5 Stelle del Piemonte.

“Condanniamo l’aggressione subita in Toscana dal Presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ad opera di un no vax. Un

episodio inquietante e molto grave, che certifica il pesante clima di rabbia che circonda l’argomento Covid. Un fuoco sul quale qualcuno ha

voluto, e ancora vuole, soffiare in maniera irresponsabile. Mentre Conte risponde a testa alta nei Tribunali delle decisioni prese e che hanno

salvato milioni di vite, viene aggredito da chi quelle scelte non le ha comprese, pur beneficiandone. La violenza non è mai tollerabile e seppur nella differenza di vedute, l’unico confronto possibile è quello democratico”.