Alba: “Spazzamondo” sabato 27 maggio, iscrizioni entro giovedì 25 maggio

Anche quest’anno il Comune di Alba, attraverso l’assessorato all’Ambiente, aderisce a “Spazzamondo. Cittadini attivi per l’ambiente”.

L’iniziativa si terrà sabato 27 maggio in occasione della Giornata mondiale dell’Ambiente. Il ritrovo è alle ore 9.30 al Parco Tanaro – zona eventi.

L’evento è promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo in collaborazione con il Coordinamento Provinciale della Protezione Civile Cuneo, Anci Piemonte, Uncem Piemonte, Ancpi (Associazione Nazionale Piccoli Comuni) e Cooperativa Erica.

È possibile iscriversi come singoli o in gruppo entro giovedì 25 maggio compilando il form al seguente link: https://insiemeafondazionecrc.it/registrazione-cittadini/

Gli iscritti ricevono un’e-mail con il riepilogo della prenotazione, l’orario ed il punto di ritrovo.

Sono previsti premi per i Comuni con più partecipanti all’iniziativa e per le scuole.

A ciascun istituto scolastico che parteciperà a “Spazzamondo” (Istituto Comprensivo, Istituto Superiore, etc.) sarà consegnato un buono per l’acquisto di attrezzatura scolastica sulla base del numero di classi partecipanti:

da 1 a 5 classi: buono del valore di 200 euro;

da 6 a 10 classi: buono del valore di 400 euro;

più di 10 classi: buono del valore di 600 euro.

Come l’anno scorso, anche quest’anno Spazzamondo! ad Alba è realizzato dall’Amministrazione comunale in collaborazione con Gazzetta d’Alba che fornirà le zone da pulire mappate con la collaborazione dei lettori attraverso la campagna social #puliamoalba.

Il 29 aprile scorso il settimanale ha rilanciato #puliamoalba con l’obiettivo di mappare le zone sporche ed i rifiuti abbandonati tra le vie e le piazze di Alba, dal centro alle periferie, fino alle zone collinari. I lettori della testata possono inviare una o più foto tramite messaggio privato su Instagram o Facebook oppure via e-mail a: puliamolangheroero@gmail.com, indicando la via, la piazza o il luogo esatto in cui le foto sono state scattate.

Per Spazzamondo!, il settimanale metterà a disposizione i luoghi registrati grazie alla collaborazione dei lettori. Insieme all’Amministrazione comunale, saranno identificati i punti più opportuni e più adatti da pulire sabato 27 maggio.