Le date delle partite dei quarti dei playoff della Bertram Yachts Derthona Tortona contro la Dolomiti Energia Trentino. Dove comprare i biglietti

La Bertram Derthona basket che si è classificata al terzo posto nella classifica finale del campionato di serie di A di basket e giocherà i quarti di finale dei playoff contro la Dolomiti Energia Trentino. Le prime due gare della serie sono in programma domenica 14 maggio alle ore 18 e martedì 16 maggio alle ore 19 al PalaEnergica Paolo Ferraris di Casale Monferrato.

Questi gli accoppiamenti per i playoff.

Ea7 Emporio Armani Milano – Carpegna Prosciutto Pesaro

Umana Reyer Venezia – Banco Di Sardegna Sassari

Virtus Segafredo Bologna – Happy Casa Brindisi

Bertram Yachts Tortona – Dolomiti Energia Trentino

Le partite di playoff dei quarti della Bertram Yachts Tortona

Gara 1: Domenica 14 Maggio 2023 – Bertram Yachts Derthona Tortona – Dolomiti Energia Trentino ore 18.00 (PalaFerraris)

Gara 2: Martedì 16 Maggio 2023 – Bertram Yachts Derthona Tortona – Dolomiti Energia Trentino ore 19.00 (PalaFerraris)

Gara 3 : Venerdì 19 Maggio 2023 – Dolomiti Energia Trentino – Bertram Yachts Derthona Tortona ore 20.00 (BLM Group Arena)

Eventuale Gara 4: Domenica 21 Maggio 2023 – Dolomiti Energia Trentino – Bertram Yachts Derthona Tortona TBD (BLM Group Arena)

Eventuale Gara 5: Martedì 23 Maggio 2023 – Bertram Yachts Derthona Tortona – Dolomiti Energia Trentino TBD (PalaFerraris)

A partire dalla mattinata di lunedì 8 maggio e fino all’intera giornata martedì 9 maggio, gli abbonati stagionali potranno esercitare il loro diritto di prelazione per confermare, anche nelle prime due partite della serie, il posto a sedere avuto durante le quindici sfide casalinghe finora giocate.

Ci sono due possibilità di acquisto: il miniabbonamento valido per gara 1 e gara 2 e il biglietto per la singola partita. Sul minipack la Società ha riservato il 20% di sconto per coloro che hanno sottoscritto l’abbonamento stagionale, mentre il 10% per i non abbonati.

La sede di via San Marziano 4 a Tortona sarà aperta al pubblico da lunedì a venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19, e sabato mattina dalle 10 alle 12.

A partire dalla giornata di lunedì 8 maggio, è possibile acquistare anche i singoli biglietti per le due sfide, sia presso la sede del Derthona Basket che online sul sito di Vivaticket

Sui singoli tagliandi, agli abbonati è dedicato uno sconto del 10% sul costo intero.

I prezzi del miniabbonamento:

SETTORE ABBONATI NON ABBONATI Parterre Derthona 96 € 108 € Parterre Bianconero 80 € 90 € Parterre Laterale 64 € 72 € Tribuna Derthona 48 € 54 € Tribuna Bianconera 42 € 47 € Curva Sud 20 € 23 € Curva Nord Derthona 16 € 18 €

La Società ricorda che agli Under 18 e agli Over 65 è dedicato un ulteriore sconto del 20% rispetto

La tabella dei prezzi dei singoli biglietti:

SETTORE ABBONATI INTERO Parterre Derthona 54 € 60 € Parterre Bianconero 45 € 50 € Parterre Laterale 36 € 40 € Tribuna Derthona 27 € 30 € Tribuna Bianconera 23 € 26 € Curva Sud 12 € 15 € Curva Nord Derthona 9 € 10 €

Anche su questi tagliandi, gli Under 18 e gli Over 65 hanno diritto alla sconto del 20% rispetto al prezzo intero.

Per ogni ulteriore informazione relativa all’acquisto di biglietti e miniabbonamento è possibile contattare la Società recandosi presso la sede, telefonando al numero 0131 1953689 oppure scrivendo una mail a segreteria@derthonabasket.it