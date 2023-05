Vinovo non vuole il Giro d’Italia: allungata di 5 chilometri la tappa 12 tra Bra e Rivoli

Niente da fare per il comune di Vinovo: non è arrivato il nulla osta dell’amministrazione per il passaggio della carovana rosa del Giro d’Italia nel suo territorio costringendo gli organizzatori a cambiare il tracciato all’ultimo.

Per la tappa numero 12, del 18 maggio prossimo, con partenza a Bra e arrivo a Rivoli, si dovrà allungare di cinque chilometri il percorso già prestabilito. Per evitare il territorio di Vinovo, si dovrà passare dalla Circonvallazione di Candiolo per arrivare alla rotonda dell’Ippodromo e imboccare la provinciale diretta alla Palazzina di Caccia di Stupinigi.

Il problema alla base del rifiuto è un divieto della Regione Piemonte di chiudere la strada che passa davanti all’IRCC, il centro tumori di Candiolo, che nel gestire le emergenze deve poter essere accessibile sempre.

Il percorso poi si snoderà per Orbassano, Rivalta e infine Rivoli.