Crollano ancora gli elettori in Italia, scendendo nettamente sotto il 50%. I risultati alla chiusura delle urne delle 23 sono disarmanti. In Italia ha votato il 46,39% degli aventi diritto, con un crollo verticale rispetto al 59,89% delle precedenti comunali. In Piemonte la situazione è ancora peggiore. Alle urne sono andati il 44,97% degli elettori, rispetto al 58,40% delle precedenti elezioni. Si vota ancora questa mattina.