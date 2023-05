Meteo Piemonte, piogge deboli nel sud e sud ovest tra Cuneese e Torinese fino a giovedì

Il minimo che ha stazionato sull’Italia centrale per la giornata di ieri inizia lentamente a colmarsi e separarsi in due minimi secondari distinti. Domani, mercoledì 17 maggio, uno dei due minimi si sposta di moto retrogrado verso ovest per andare a ricongiungersi con una perturbazione in ingresso sul mediterraneo dallo stretto di Gibilterra. Da giovedì la nuova saccatura formatasi dalla congiunzione dei due ritorna verso est e ci interesserà con flussi umidi meridionali e sudorientali. Tale situazione porta precipitazioni generalmente deboli sulla regione per l’intero periodo, più sporadiche sul nordest; saranno possibili valori moderati da giovedì tra basso Torinese e Cuneese. La ventilazione sarà generalmente moderata sul Piemonte orientale, oggi e domani mattina da nord e poi da est.

Fonte Arpa Piemonte (https://www.arpa.piemonte.it/) CC BY-NC-SA 4.0 International