Il mondo Mercedes non si ferma mai: scopri le novità GLC e GLC Coupé

Il mondo Mercedes non si ferma davvero mai e le novità anche per questo 2023 non mancano; la casa di Stoccarda propone infatti due nuovissimi gioielli: la Nuova Mercedes GLC e la Nuova Mercedes GLC Coupé entrambe disponibili con motorizzazioni ibride. Facciamo quindi brevemente il punto sulle nuove proposte.

Mercedes GLC e GLC Coupé: restyling ed ecosostenibilità

La Nuova Mercedes GLC, vero e proprio simbolo del lusso moderno, si presenta con il restyling di numerosi elementi: griglia del radiatore, paraurti anteriore e posteriore, nuova gamma di cerchi in lega leggera disponibili, nuovo volante, sedili ridisegnati; rivisitata anche la plancia comandi che presenta un tablet centrale in formato verticale (schermo touch 11,9 pollici); sul cruscotto è poi presente un display digitale HD da 12,3”, ma sono tante altre le novità da scoprire.

Novità importanti anche per quanto concerne il modello della Nuova Mercedes GLC Coupé, sia nel design che nei dettagli tecnologici. A partire con l’implementazione del nuovissimo sistema MBUX, l’innovativa interfaccia di intelligenza artificiale realizzata dalla casa di Stoccarda. Da segnalare, fra le tante novità, anche le nuove luci posteriori, la rivisitazione delle pedane laterali e la presenza del tetto panorama scorrevole che rende l’abitacolo ancora più luminoso e confortevole.

Come accennato, le due recentissime proposte di Mercedes Benz sono disponibili nelle versioni ibride mild e plug-in hybrid, nell’ottica di un futuro che, anche per quanto riguarda il mondo dell’automotive, sarà sempre più ecosostenibile.

A chi affidarsi per l’acquisto di un modello Mercedes-Benz?

Acquistare un modello Mercedes è una scelta importante; stiamo infatti parlando di un marchio automobilistico che è l’emblema dell’eleganza, del lusso e della qualità; è per questo che è necessario rivolgersi a una concessionaria che conosca alla perfezione il marchio Mercedes. A questo proposito non si può che consigliare Trivellato, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz, un’azienda che ha ben più di cento anni di esperienza nel settore dell’automotive (l’anno di fondazione risale al 1922) e che a oggi è ancora l’unico AMG Performance Center della regione Veneto.

Affidandovi a un concessionario dalla grande esperienza come Trivellato, sarete sicuri di scegliere l’auto migliore da tutti i punti vista: estetico, prestativo e logistico. Peraltro, visitando il sito web dell’azienda avrete la possibilità di utilizzare l’Equalizzatore Trivellato-Voltaage, un modernissimo software di simulazione che mostra i vantaggi delle alimentazioni elettriche o ibride, i costi, il risparmio rispetto alle motorizzazioni termiche nonché la differenza in termini di emissioni inquinanti, per una scelta sempre più consapevole.

Mercedes SUV: non solo GLC

Come abbiamo detto in apertura, Mercedes è sempre in fermento e le proposte GLC non sono certo le uniche; dobbiamo infatti ricordare che il mondo Mercedes SUV comprende anche la Nuova Mercedes GLA (SUV dal design sportivo e compatto) e la Nuova Mercedes GLB (vettura estremamente spaziosa ed elegante).

Sempre in tema di novità, non si deve poi dimenticare che molto presto faranno il loro ingresso sul mercato le versioni GLC AMG, un SUV high performance (disponibile in due versioni: Mercedes AMG GLC 43 4MATIC e Mercedes AMG GLC 63 S 4MATIC) e GLC Coupé AMG (disponibile nei modelli AMG GLC 43 4MATIC Coupé e Mercedes AMG GLC 63 S 4MATIC Coupé). Consultate il sito web di Trivellato per dettagliate informazioni sulle nuove uscite di Mercedes e su tutte le caratteristiche delle autovetture disponibili.