Seconda tappa per il Giro d’Italia in Piemonte con la dodicesima tappa da Bra a Rivoli per 185 chilometri.

Si tratta di una tappa divisa in tre parti: collinare per i primi 50 chilometri, in piano da Alba a Rivoli per i successivi 75 km e quindi il circuito finale di 54 km con la salita al Colle Braida di 9.8 km oltre il 7% con punte del 12%.

L’arrivo e’a Rivoli alla fine di Corso Francia proprio ai piedi del Castello verso Torino.