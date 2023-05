Salone del Libro di Torino da record: in 215.000 attraverso lo specchio

La giornata di oggi, lunedì 22 maggio, chiude ufficialmente la XXXV edizione del Salone Internazionale del Libro. Le condizioni metereologiche avverse dei giorni passati non hanno frenato i lettori e lettrici, che in moltissimi hanno attraversato lo specchio tra i 573 stand e le 48 sale.

Il Salone appena concluso è stato raccontato questo pomeriggio in Sala Oro da: Silvio Viale, Presidente dell’Associazione Torino, La Città del Libro; Giulio Biino, Presidente della Fondazione Circolo dei lettori; Vittoria Poggio, Assessore alla Cultura della Regione Piemonte; Rosanna Purchia, Assessore alla Cultura della Città di Torino; Piero Crocenzi, Amministratore delegato di Salone Libro s.r.l.; Nicola Lagioia, Direttore editoriale del Salone Internazionale del Libro di Torino e Annalena Benini, Direttrice editoriale del Salone Internazionale del Libro di Torino 2024.

Il Salone del Libro quest’anno si è superato riuscendo a condurre 215.000 visitatori tra i padiglioni 1, 2, 3 e Oval del centro polifunzionale Lingotto, il Centro Congressi e la Pista 500, progetto artistico sviluppato dalla Pinacoteca Agnelli. In particolare, il picco di affluenza è stato registrato nella giornata di sabato 20 e rappresenta un record assoluto per la manifestazione culturale.

Rispetto all’anno passato i visitatori provenienti dalla Lombardia sono aumentati del 96%, quelli dall’Emilia Romagna del 93%, dalla Liguria del 92%, hanno raggiunto il Lingotto il 120% di toscani e il 130% di veneti in più rispetto al 2022, mentre dalle isole Sicilia e Sardegna sono arrivati circa 3000 lettori e lettrici.

All’organizzazione della manifestazione hanno preso parte oltre 1000 persone, tra staff, allestitori, fornitori. Il Salone è stato catturato e raccontato attraverso 70.000 scatti realizzati dal team fotografi, raccontato in più di 2500 articoli cartacei, 4000 articoli web e 1098 passaggi radio e TV. In ascesa anche il numero degli accreditati, tra stampa e blogger, che sfiorano i 5000, mille in più rispetto al 2022.

La XXXVI edizione. L’appuntamento è per la prossima primavera: la XXXVI edizione si terrà a Torino tra il 9 e il 13 maggio 2024, dopo aver attraversato specchi e nuovi mondi non resta che attendere nuove avventure tra le pagine.