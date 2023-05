Meteo Piemonte, mercoledì e giovedì torna la pioggia: venerdì di nuovo sole

Oggi, martedì 23 maggio, condizioni stabili con cielo soleggiato sulla maggior parte del Piemonte. Da domani, la formazione di un minimo depressionario in quota, in graduale discesa dalla Germania verso la Svizzera, convoglierà sulla nostra regione intensi flussi umidi orientali e modeste infiltrazioni di aria fredda, con rovesci e temporali moderati sulla fascia montana e pedemontana alpina in intensificazione ed estensione alle pianure nel pomeriggio, più diffusi e intensi sul Piemonte settentrionale, localmente forti anche tra Torinese e Cuneese. Giovedì i fenomeni saranno in attenuazione dalle ore centrali, con locale instabilità nel pomeriggio tra Alpi Marittime e Appennino. Venerdì la temporanea espansione dell’anticiclone delle Azzorre verso l’Europa centro-occidentale favorirà condizioni stabili e ben soleggiate sulla nostra regione.

Fonte Arpa Piemonte (https://www.arpa.piemonte.it/) CC BY-NC-SA 4.0 International