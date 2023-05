Giovedì su Rai Uno lo speciale di Ulisse dedicato a Piero Angela e condotto dal figlio Alberto

Andrà in onda giovedì 25 maggio alle 21.25 su Rai1, “Piero Angela – Un viaggio lungo una vita”, lo speciale di “Ulisse, il piacere della scoperta” condotto da Alberto Angela e dedicato al padre Piero.

Le riprese si sono svolte dal 18 al 20 aprile tra Nichelino e diverse zone di Torino, con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte. Tra le location utilizzate ci sono l’Auditorium Rai, gli Studi Rai, Piazzale Valdo Fusi, il Jazz Club, Palazzo Carignano, Galleria Subalpina, diverse vie torinesi e Villa Turina Amione presso San Maurizio Canavese.

Alberto Angela accompagnerà gli spettatori alla scoperta della vita sia pubblica che privata di Piero Angela, tra i luoghi a lui cari fino alla scoperta di un murales che l’artista Davide Andreazza gli ha dedicato a Nichelino, in provincia di Torino.

Lo speciale ripercorrerà i settanta anni di carriera di Piero Angela: dalla radio, agli esordi in televisione come corrispondente per la Rai da Parigi e Bruxelles, l’esperienza come inviato di guerra in Algeria e Vietnam, gli incontri con le star del cinema e della musica. L’infanzia sotto le bombe, il legame col padre, lo psichiatra Carlo Angela, che salvò decine di ebrei. Con Stefano Bollani Alberto parlerà della passione del padre per il jazz, quando, nel dopoguerra, col nome di Peter Angela, suonava nei club di Torino. Jovanotti ricorda che, per un suo tour, Piero gli fece compagnia per tutte le tappe. E poi Riccardo Muti sulla scelta del divulgatore di usare l’Aria sulla quarta corda di Bach come sigla dei programmi e il Nobel per la Fisica Giorgio Parisi, l’astronauta Paolo Nespoli, la giornalista Gaia Tortora che parlerà dell’amicizia del padre Enzo con Piero.