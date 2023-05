Maltempo, a Torino Murazzi chiusi. Si sorveglia il livello dei fiumi

Dal pomeriggio su Torino è tornata la pioggia. Le precipitazioni, a partire dalla notte, causeranno innalzamenti del livello idrometrico dei fiumi. Per questa ragione la Protezione Civile e la Polizia Municipale di Torino hanno disposto nuove attività di vigilanza e monitoraggio con particolare attenzione alle zone di collina e alle sponde fluviali dove, lo ricordiamo, i percorsi ciclopedonali sono interdetti già dal fine settimana. Restano sospese anche le attività sul fiume. In via precauzionale sarà nuovamente impedito l’accesso ai Murazzi a partire da questa sera.

Una condizione di instabilità che, secondo il bollettino diffuso oggi dall’agenzia per la Protezione Ambientale del Piemonte, interesserà nelle prossime ore in modo particolare i settori occidentale e settentrionale della regione, con rovesci e temporali localmente anche molto forti, associati a grandinate e forti raffiche di vento. Si prevedono fenomeni intensi, ma di breve durata.

Alle cittadine e ai cittadini è raccomandata prudenza, specie nelle zone più vicine ai corsi d’acqua, con l’invito a contattare il numero unico di emergenza 112 qualora dovessero ravvisare condizioni di pericolo.