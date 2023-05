Meteo, violento nubifragio a Torino e grandinate in provincia e nel cuneese. Allagamenti in corso Francia e corso Marche

Disagi alla circolazione a Torino questo pomeriggio, mercoledì 24 maggio, a causa di un violento nubifragio che si sta abbattendo sulla città. a causa del maltempo è stato chiuso lo svincolo Statale 24 della tangenziale. Il sottopasso a Collegno risulta allagato: nel pomeriggio un’auto è rimasta bloccata: per fortuna non si segnalano feriti.

Sospesa la circolazione sulla linea ferroviaria Torino-Modane tra Collegno e Avigliana.

Grandinate a Pancalieri (To) e a Fossano (Cn); segnalati disagi anche nella zona dell’Ikea di Pianezza (TO); Allagamenti in Corso Francia, zona Cascine Vica; Violento nubifragio in Corso Marche a Torino.